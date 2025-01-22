Не испортите праздник: какие языковые ошибки не стоит допускать в День Соборности
22 января отмечаем День Соборности Украины. Этот праздник символизирует объединение и совместную борьбу украинцев за свободу родного государства.
В этом году исполняется 106 лет со дня провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не допускать элементарных ошибок, рассказывая об этом дне.
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Как грамотно рассказать о Дне Соборности
У девяносто пятой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять, рассказывая о праздновании Дня Соборности. Также то, какие слова можете произносить или писать неправильно. И, конечно же, предложим правильные соответствия.
Поэтому вашему вниманию слова, которые вы могли слышать или употреблять неправильно:
- єдінство – єдність;
- незавісімость – незалежність;
- міліони українців – мільйони українців;
- Софіївська – Софійська;
Обратите внимание! Оба прилагательные – и "софійський", и "софіївський" – правильные, однако происходят от разных существительных, поэтому и употреблять их надо соответственно. "Софійський" – прилагательное от слова "Софія", поэтому "Софійський собор" и "Софійська площа". А "софіївський" – прилагательное от слова "Софіївка", поэтому "Софіївський парк" (Национальный дендрологический парк "Софиевка").
- прощадь – площа;
- январь – січень;
- самостоятєльний – самостійний;
- Захід України – Західна Україна;
Важно! Правильно говорить "Захід України", а не "Західна Україна", чтобы не распространять ноты российской пропаганды о "разных Украинах".
- історіческій – історичний;
- враг – ворог;
- год – рік;
- флаг – прапор, стяг;
Интересно! Слово "враг" есть в украинском языке, но как устаревшее. Можем вспомнить слова Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі".
Также уточним о правописании этого государственного праздника. "День Соборності України" следует писать с большой буквы каждое слово. Как и "День Конституції України" и "День Незалежності України".