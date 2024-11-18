Зеленский вспомнил "обезбашенный" студенческий поступок, который не советует повторять

К Международному дню студента президент встретился с молодежью и в открытом диалоге ответил на их вопросы. В частности, вспомнил и свои студенческие годы.

Накануне Международного дня студента, президент Зеленский встретился с молодежью – студентами из более 200 высших учебных заведений Украины. В откровенном разговоре президент вспомнил студенческие приключения. В частности, пишет 24 Канал, связанные с Крымом.

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Зеленский вспомнил студенческие приключения в Крыму

Президент поздравил студентов в Украине и за рубежом и отметил, что студенчество в годы войны – это не лучшее студенчество и годы эти не простые. Но оценку этим временам будут давать позже, но они, бесспорно – очень важны для государства.

Единство всех, всей молодежи, очень важна – где бы ни был студент. Студенчество – неотъемлемая часть прочности и единства нашего государства... Студенчество – это лучшие годы в жизни,

– отметил Зеленский.

Поделился, что следит за жизнью студентов, поскольку и сам имеет дочь-студентку, отметил, что отслеживает даже, какую музыку сейчас слушают. Вспомнил, что не был очень откровенным со своими родителями и не рассказывал много о студенческой жизни.

На вопрос студента, какой "самый "безбашенный" поступок запомнился, президент поделился воспоминанием о поездке в Крым

Ехали с палатками, потому что денег на отели не было. Все привезли с собой и готовили еду на паяльной лампе – жарили яичницу.

Ну, а "самым обезбашенным" поступком стал прыжок в море с 14-метровой скалы. И это делалось, чтобы произвести впечатление на девушек.

В Крыму скал хватает. Залезли мы и когда залезли, а там было 14 метров +. И когда залезли и поняли, что прыгать уже не хочется. А девушки смотрят, ну и мы прыгнули,

– рассказал Зеленский.

С шуткой отметил, что ни в коем случае не стоит повторять его поступок.

Я не советую это делать, чтобы потом не говорили, что президент это делал, почему бы и нам не делать,

– предупредил глава государства.

А собственно, почему выбрал именно эту историю, ведь студенческих воспоминаний немало отметил:

Эту историю рассказал, потому что мы были в нашем Крыму и поэтому важно туда вернуться – мы туда еще вернемся обязательно,

– подчеркнул президент.

С азартом откликнулся на предложение проводить экскурсии для студентов в Верховную Раду и в Офис Президента Украины, чтобы мотивировать молодежь интересоваться государственными делами.