Напередодні Міжнародного дня студента, президент Зеленський зустрівся з молоддю – студентами з понад 200 закладів вищої освіти України. У відвертій розмові президент пригадав студентські пригоди. Зокрема, пише 24 Канал, пов’язані з Кримом.

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Зеленський пригадав студентські пригоди у Криму

Президент привітав студентів в Україні та закордоном і відзначив, що студентство у роки війни – це не найкраще студентство і роки ці не прості. Але оцінку цим часам будуть давати пізніше, але вони, безперечно – дуже важливі для держави.

Єдність всіх, всієї молоді, дуже важлива – де б не був студент. Студентство – невід'ємна частина міцності і єдності нашої держави... Студентство – це найкращі роки в житті,

– зазначив Зеленський.

Поділився, що слідкує за життям студентів, оскільки і сам має доньку-студентку, зазначив, що відстежує навіть, яку музику зараз слухають. Пригадав, що не був дуже відвертим зі своїми батьками і не розповідав багато про студентське життя.

На запитання студента, який "найбезбашенніший" вчинок запам'ятався, президент поділився спогадом про поїздку до Криму

Їхали з наметами, бо грошей на готелі не мали. Все привезли з собою і готували їжу на паяльній лампі – смажили яєчню.

Ну, а "самим обезбашеним" вчинком став стрибок у море з 14-метрової скелі. І це робилося, щоб справити враження на дівчат.

У Криму скель вистачає. Залізли ми і коли залізли, а там було 14 метрів +. І коли залізли і зрозуміли, що стрибати уже не хочеться. А дівчата дивляться, ну і ми стрибнули,

– розповів Зеленський.

З жартом відмітив, що в жодному разі не варто повторювати його вчинок.

Я не раджу це робити, щоб потім не говорили, що президент це робив, чому б і нам не робити,

– попередив очільник держави.

А власне, чому обрав саме цю історію, адже студентських спогадів чимало зазначив:

Цю історію розповів, тому що ми були у нашому Криму і тому важливо туди повернутися – ми туди ще повернемося обов'язково,

– наголосив президент.

З азартом відгукнувся на пропозицію проводити екскурсії для студентів у Верховну Раду і до Офісу Президента України, щоб мотивувати молодь цікавитися державними справами.