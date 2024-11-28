Как интересно организовать День Святого Николая в школе для самых младших: идеи для праздника

Через несколько дней начнется календарная зима и цикл зимних праздников. Открывает его День Святого Николая, почему бы не организовать его интересно для младших школьников.

Празднование Николая в школе – еще одна возможность привлечь внимание школьников к исконно украинским традициям. "Освитория" советует, как необычно организовать этот праздник в школе, пишет 24 Канал.

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Что рассказать о Святом Николае младшим школьникам

Этот день не должен ограничиться подарком под подушку дома. Поэтому стоит этот день весело провести в школе. Начните с интересного рассказа о Николае. Историю о святом лучше адаптировать к возрасту детей.

Важно! Напомним, что согласно изменениям календаря День святого Николая – 6 декабря!

Младшим школьникам можно рассказать о Николае в формате сказки, ведь им еще хочется верить в чудеса.

Какая история Святого Николая Николай был христианским священником, в наследство от своих родителей он получил немало денег. И больше всего его огорчали беды и нищета других людей. Как-то он узнал, что один бедный крестьянин не имел денег для приданого своим трем дочерям. Поэтому Николай тайно положил им в дом три мешочка золота – по одному для каждой девушки.

История служит объяснением, что Николай помогает тем, кто действительно нуждается в чем-то. В письме к нему можно попросить не только игрушки, но и другие ценные вещи – хороших друзей, успехи в учебе или всякие блага для своих родных.

Стоит объяснить, что Николай Чудотворец – невидимый помощник, который видит все детские дела – добрые и не очень. За хорошие поступки он вознаграждает, а за не очень – наказывает. Но видит искреннее детское сожаление и прощает. Поэтому помощь другим и старательность обязательно вернутся к нам чем-то приятным.

Какой праздник организовать в школе

Этот день стоит организовать интересно, весело и с активностями, чтобы привить новую традицию праздника.

Праздник для младших школьников на Николая / Freepik

Можно воспользоваться одним из предложенных вариантов празднования:

Мастер-класс по изготовлению подарков

На мероприятии ученики смогут самостоятельно изготовить подарки для других детей, родителей или учителей. Это могут быть открытки, аппликации, вышивка или самодельные игрушки, арома-саше, свечи и другие безделушки. Важно, чтобы дети почувствовали праздничное настроение и сделали друг другу приятное.

Сказочный час

День интересных и веселых сказок о Николае. Во время урока можно организовать игры, кроссворды, брейн-ринги или ребусы на понимание прочитанного / услышанного или даже устроить маленький драматическое выступление.

Конкурс рисунков "Мой идеальный подарок"

Предложите детям нарисовать свою мечту, которую бы они хотели, чтобы осуществил Николай. Затем можно организовать выставку рисунков в классе и обсудить свои идеи и мечты. Узнать знают ли они о мечтах их родных.

Выставка рукоделия

Устройте выставку работ, которые изготовили ученики, на тему "Праздничные украшения для дома". Дети могут принести елочные игрушки, открытки или другие изделия своими руками. А можно ими празднично украсить класс.

Литературный вечер

Предложите детям рассказать стихи или спеть песни о Николае. Организуйте это в непринужденной атмосфере, например, сидя в кругу в классе или другом уютном месте школы совместив с угощением. Так дети действительно захотят поделиться своими творческими находками и не будут чувствовать, как будто отвечают на оценку.

Квест "Ищи подарки"

Разместите несколько скрытых "подарков" в школе или во дворе. Придумайте историю, подготовьте детям карточки с заданиями, которые помогут им найти эти подарки. Завершением квеста может быть "сокровище" или небольшой сюрприз для каждого участника.

Костюмированный конкурс

Предложите детям и учителям прийти на праздник в тематических костюмах: Николая, его помощников или других персонажей, связанных с зимними праздниками. Устройте конкурс на самый интересный наряд или совместные танцы под новогодне-рождественскую музыку.

Совместные угощения

Предложите ученикам приготовить и принести любимые вкусности. В завершение праздника устройте угощения, на которых дети смогут поделиться своими сладостями со всеми одноклассниками.

Из предложенных вариантов, можно совместить несколько и сделать этот день незабываемым! Младшим школьникам, еще так важно чувствовать сказку, праздник, чтобы с удовольствием ходить в школу.