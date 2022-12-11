Как интересно объяснить детям всех возрастов, существует ли Святой Николай
Источник:Образование
По юлианскому календарю День Святого Николая празднуют 19 декабря. В этот день дети традиционно ожидают подарки от Святого Николая.
И чем ближе к празднику, тем чаще дети спрашивают, существует ли Святой Николай. А также интересуются тем, где он живет и успевает ли принести подарки всем детям. Как креативно ответить на эти вопросы, читайте в материале.
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5 креативных ответов о существовании Николая
Николай, ослик и волшебная книга – история для самых маленьких
Святой Николай – это чудотворец. У него есть волшебная книга: в ней он записывает все поступки ребенка – хорошие и не очень. Если ты был вежлив и добр весь год, Миколайчик положит тебе под подушку подарок. Если ты был непослушным, то вместо подарка получишь резочку. У Николая есть помощник – ослик. Он также очаровательный, потому что за одну ночь успевает принести подарки всем детям.
Эту историю следует рассказывать маленьким детям, впервые услышавшим о Святом Николае. При этом важно, чтобы ребенок воспринимал Чудотворца как помощника, а не источник игрушек и сладостей.
"Ой кто, кто Николая любит"
В возрасте 4 лет ребенок захочет услышать доказательства существования Святого Николая. Так что вам стоит посетить с ребенком резиденцию Святого Николая. Не забудьте при этом выучить колядку "Ой, кто, кто Николая любит" и помочь ребенку составить собственный список хороших поступков и грехов. Ведь Святой Николай обязательно об этом спросит и угостит медовым пряником-николайчиком. А бочка с березовыми резочками, стоящая в углу резиденции, будет убедительным доказательством подлинности истории.
Письма и подарки Николаю
Если ребенку уже 5 – 6 лет и он умеет писать, то обязательно возьмется писать письмо Святому Николаю. Помогите ребенку это сделать и при этом расскажите историю Святого. Николай был христианским священником, по наследству от своих родителей он получил немало денег. И больше всего его огорчали беды и нищета других людей. Однажды он узнал, что у одного бедного крестьянина не было денег для приданого своим трем дочерям. Так что Николай тайно положил им в дом три мешочка золота – по одному для каждой девушки.
В письме, которое вы пишете вместе с малышами Святыми, следует сделать первый в жизни ребенка анализ ушедшего года. Также вспомнить его победы, достижения и неудачи. К тому же попросить действительно нужный, содержательный подарок для себя или кого-нибудь из родных. Отблагодарить Святого Николая ребенок также может: например, малыши могут собственноручно сделать открытку или символический подарок для Николая и оставить на подоконнике. А ящик с такими ежегодными сюрпризами для Николая будет ценным архивом вашей семьи.
Ловы Святого Николая
В жизни каждого ребенка наступает период, когда обязательно хочется поймать Святого Николая. Это очень опасный этап для родителей, тогда им следует быть внимательными. То есть когда ребенку исполняется 8 – 9 лет. И она не может бодрствовать всю ночь, чтобы не упустить Николая. Так что не стоит недооценивать детскую изобретательность. Поэтому самое время рассказать ребенку следующую историю о вполне реальных помощниках Святого Николая. Однако, говорите только правду.
Рассказывайте, что Николай Чудотворец – реальная историческая фигура, христианский священник, родившийся в Патаре на территории современной Турции. И сегодня в городе Мира можно увидеть остатки древнего храма, в котором служил Святой Николай. Страшная эпидемия в Мире унесла жизни его родителей, и он действительно раздал все свое великое наследие бедным людям. Николай не ожидал, что его будут просить о помощи, а сам искал тех, кто больше нуждался в его поддержке.
Теперь же Святой Николай оберегает детей, поэтому его икона часто висит в роддоме. И настоящие подарки Николая – не игрушки или конфеты, а защита детей от всего злого и плохого. А игрушки под подушкой – это приятный бонус за упорную работу ребенка. И, конечно, эти милые сюрпризы привозит специальная служба доставки Святого Николая – мама и папа.
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Станьте тайным Николаем
Когда ребенку исполняется 10 лет – это самое время для серьезного разговора с ним о Николае. Это действительно торжественный момент, когда вы сообщите ребенку, что он тоже может быть немного Святым Николаем.
Так, он может сделать подарок незнакомцу из дома престарелых или полезный креативный сюрприз для ребенка из интерната. Если малыши любят животных, почему бы не стать тайным Николаем для ушастых обитателей приюта для собак. Или даже устроить рождественский пир для уличных кошек вашего района. Главное, чтобы вы вместе с ребенком испытали радость от дарования, тогда его сомнения в существовании Святого Николая окончательно исчезнут.