Как интересно объяснить детям всех возрастов, существует ли Святой Николай

Эту историю следует рассказывать маленьким детям, впервые услышавшим о Святом Николае. При этом важно, чтобы ребенок воспринимал Чудотворца как помощника, а не источник игрушек и сладостей.

Святой Николай – это чудотворец. У него есть волшебная книга: в ней он записывает все поступки ребенка – хорошие и не очень. Если ты был вежлив и добр весь год, Миколайчик положит тебе под подушку подарок. Если ты был непослушным, то вместо подарка получишь резочку. У Николая есть помощник – ослик. Он также очаровательный, потому что за одну ночь успевает принести подарки всем детям.

И чем ближе к празднику, тем чаще дети спрашивают, существует ли Святой Николай. А также интересуются тем, где он живет и успевает ли принести подарки всем детям. Как креативно ответить на эти вопросы, читайте в материале.

В возрасте 4 лет ребенок захочет услышать доказательства существования Святого Николая. Так что вам стоит посетить с ребенком резиденцию Святого Николая. Не забудьте при этом выучить колядку "Ой, кто, кто Николая любит" и помочь ребенку составить собственный список хороших поступков и грехов. Ведь Святой Николай обязательно об этом спросит и угостит медовым пряником-николайчиком. А бочка с березовыми резочками, стоящая в углу резиденции, будет убедительным доказательством подлинности истории.

Письма и подарки Николаю Если ребенку уже 5 – 6 лет и он умеет писать, то обязательно возьмется писать письмо Святому Николаю. Помогите ребенку это сделать и при этом расскажите историю Святого. Николай был христианским священником, по наследству от своих родителей он получил немало денег. И больше всего его огорчали беды и нищета других людей. Однажды он узнал, что у одного бедного крестьянина не было денег для приданого своим трем дочерям. Так что Николай тайно положил им в дом три мешочка золота – по одному для каждой девушки. В письме, которое вы пишете вместе с малышами Святыми, следует сделать первый в жизни ребенка анализ ушедшего года. Также вспомнить его победы, достижения и неудачи. К тому же попросить действительно нужный, содержательный подарок для себя или кого-нибудь из родных. Отблагодарить Святого Николая ребенок также может: например, малыши могут собственноручно сделать открытку или символический подарок для Николая и оставить на подоконнике. А ящик с такими ежегодными сюрпризами для Николая будет ценным архивом вашей семьи.

Ловы Святого Николая В жизни каждого ребенка наступает период, когда обязательно хочется поймать Святого Николая. Это очень опасный этап для родителей, тогда им следует быть внимательными. То есть когда ребенку исполняется 8 – 9 лет. И она не может бодрствовать всю ночь, чтобы не упустить Николая. Так что не стоит недооценивать детскую изобретательность. Поэтому самое время рассказать ребенку следующую историю о вполне реальных помощниках Святого Николая. Однако, говорите только правду. Рассказывайте, что Николай Чудотворец – реальная историческая фигура, христианский священник, родившийся в Патаре на территории современной Турции. И сегодня в городе Мира можно увидеть остатки древнего храма, в котором служил Святой Николай. Страшная эпидемия в Мире унесла жизни его родителей, и он действительно раздал все свое великое наследие бедным людям. Николай не ожидал, что его будут просить о помощи, а сам искал тех, кто больше нуждался в его поддержке. Теперь же Святой Николай оберегает детей, поэтому его икона часто висит в роддоме. И настоящие подарки Николая – не игрушки или конфеты, а защита детей от всего злого и плохого. А игрушки под подушкой – это приятный бонус за упорную работу ребенка. И, конечно, эти милые сюрпризы привозит специальная служба доставки Святого Николая – мама и папа.

К теме День Святого Николая 2022: когда украинцы отмечают праздник – 6 или 19 декабря