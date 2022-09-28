Что подарить учителю на праздник – подборка
День учителя всегда был одним из самых распространенных праздников. Дети благодарили педагогов за полученные наставления и знания и дарили подарки.
Во время полномасштабной войны учителя продолжают выполнять свою важную миссию, часто в непростых условиях. Что же подарить педагогу на праздник, читайте в материале 24 канала.
Важно Когда в Украине будут отмечать День учителя в 2022 году
Когда отмечают День учителя в 2022 году
В нашем государстве День работников образования отмечается в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября. Однако в школах учителей поздравляют уже в четверг или пятницу накануне.
Как празднуют День учителя в Украине
Обычно украинские школьники благодарят учителей за труд так: дарят подарки, изготавливают открытки и стенгазеты, готовят торжественные концерты, организуют "сладкие столы". Во многих школах также организуется день самоуправления. В настоящее время старшеклассники становятся учителями и под эгидой педагогов проводят уроки. Также часто на праздник учителя получают государственные награды и звания.
Однако в этом году из-за войны этот праздник не будут отмечать как обычно. Тем более что в отдельных регионах Украины дети учатся только онлайн или вообще остались без школы из-за россии.
Что можно подарить учителям
Однако даже в такое сложное время стоит благодарить своих учителей за труд и заботу. При этом следует учесть индивидуальные особенности педагога и его хобби. Предлагаем подборку лучших и оригинальных подарков для педагогов.
- Подушка, кружка или футболка с оригинальной надписью;
- ваза с инициалами и надписью "Лучший учитель/ница";
- канцелярский органайзер;
- сертификат в книжный магазин или интересную книгу;
- набор кофе или чая;
- флешка или наушники;
- сертификат на образовательный курс;
- оригинальный блокнот;
- интересную рамку для фото;
- набор сладостей с благодарностями от учащихся;
- нарисованный портрет;
- оригинальные часы на стену;
- для классного руководителя – фотоальбом с общими фото класса.
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Подарки для женщины-учителя
- цветы, цветочная или фруктовая корзина;
- сертификат на покупку косметики или одежды;
- набор сладостей;
- органайзер для косметики;
- билет в театр или оперу.
Подарки для мужчины-учителя
- билет на спортивный матч;
- павербанк с инициалами учителя
- сертификат в магазин спорттоваров;
- настольные игры.
Что не стоит дарить педагогу
- деньги;
- дорогие украшения;
- алкоголь.
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