Что подарить учителю на праздник – подборка

День учителя всегда был одним из самых распространенных праздников. Дети благодарили педагогов за полученные наставления и знания и дарили подарки.

Во время полномасштабной войны учителя продолжают выполнять свою важную миссию, часто в непростых условиях. Что же подарить педагогу на праздник, читайте в материале 24 канала.

Важно Когда в Украине будут отмечать День учителя в 2022 году

Когда отмечают День учителя в 2022 году

В нашем государстве День работников образования отмечается в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября. Однако в школах учителей поздравляют уже в четверг или пятницу накануне.

Как празднуют День учителя в Украине

Обычно украинские школьники благодарят учителей за труд так: дарят подарки, изготавливают открытки и стенгазеты, готовят торжественные концерты, организуют "сладкие столы". Во многих школах также организуется день самоуправления. В настоящее время старшеклассники становятся учителями и под эгидой педагогов проводят уроки. Также часто на праздник учителя получают государственные награды и звания.

Однако в этом году из-за войны этот праздник не будут отмечать как обычно. Тем более что в отдельных регионах Украины дети учатся только онлайн или вообще остались без школы из-за россии.

Что можно подарить учителям

Однако даже в такое сложное время стоит благодарить своих учителей за труд и заботу. При этом следует учесть индивидуальные особенности педагога и его хобби. Предлагаем подборку лучших и оригинальных подарков для педагогов.

Подушка, кружка или футболка с оригинальной надписью;

ваза с инициалами и надписью "Лучший учитель/ница";

канцелярский органайзер;

сертификат в книжный магазин или интересную книгу;

набор кофе или чая;

флешка или наушники;

сертификат на образовательный курс;

оригинальный блокнот;

интересную рамку для фото;

набор сладостей с благодарностями от учащихся;

нарисованный портрет;

оригинальные часы на стену;

для классного руководителя – фотоальбом с общими фото класса.

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Подарки для женщины-учителя

цветы, цветочная или фруктовая корзина;

сертификат на покупку косметики или одежды;

набор сладостей;

органайзер для косметики;

билет в театр или оперу.

Подарки для мужчины-учителя

билет на спортивный матч;

павербанк с инициалами учителя

сертификат в магазин спорттоваров;

настольные игры.

Что не стоит дарить педагогу

деньги;

дорогие украшения;

алкоголь.

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