Поздравления с Днем украинской письменности и языка: что сказать в этот день

Красивые поздравления и открытки ко Дню украинской письменности и языка от 24 Канала.

Реклама Adv

Когда отмечается День украинской письменности и языка и как его празднуют?

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 27 октября. Праздник был учрежден 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы по инициативе общественных организаций. Сначала его отмечали 9 ноября, а в 2023 году дату перенесли на 27 октября в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь.

Дата праздника связана с чествованием памяти преподобного Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого традиционно считают одним из самых известных древних летописцев, составителя "Повести прошлых лет", сохранившей важные свидетельства об истории Руси.

Одна из самых известных традиций этого дня – Радиодиктант национального единства. Его ежегодно пишут украинцы в разных уголках мира: школьники, студенты, учителя, военные, представители различных профессий и все, кто хочет присоединиться к совместной языковой акции. Ее цель – не только проверить грамотность, но и объединить людей вокруг украинского слова. Традиция радиодиктанта зародилась в 2000 году.

В этом году текст Радиодиктанта национального единства – 2026 будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Впервые диктант будет звучать в исполнении двух чтецов.

Главная цель праздника – привлечь внимание к истории украинской письменности, популяризировать государственный язык и побудить людей пользоваться им в повседневной жизни.

В школах и библиотеках организуют языковые викторины, конкурсы чтецов, тематические уроки, литературные встречи и выставки книг. Присоединиться к празднованию можно и самостоятельно – пишите радиодиктант.

Обратите внимание! Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00. Принять участие в написании можно отовсюду: трансляция будет вестись на волнах Украинского радио и Радио "Культура", а также будет доступна на YouTube-канале Украинского радио и платформах Суспильне.

Поздравления с Днем украинской письменности и языка

В этот день хочется пожелать всем украинцам любви к родному слову, вдохновения, новых открытий и гордости за свою культуру. Вот несколько поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям, коллегам или учителям.

Короткие поздравления

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть украинское слово всегда звучит уверенно, искренне и свободно, а любовь к родному языку передается из поколения в поколение.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

С праздником украинского слова! Желаю вдохновения, любознательности в языке, красивых книг и приятных бесед на родном языке.

С Днем украинской письменности и языка! Пусть каждое украинское слово помогает лучше понимать друг друга, беречь память и чувствовать единство.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

Поздравляю с праздником! Давайте беречь украинский язык каждый день – в разговорах с близкими, в книгах, песнях, сообщениях и добрых словах.

Искренние поздравления для родных и друзей

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть в нашей жизни всегда будет место для родного слова, хороших книг, искренних разговоров и новых знаний. Желаю, чтобы украинский язык звучал в наших домах, объединял семьи и дарил ощущение причастности к большой культуре.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

***

С Днем украинского языка! Желаю не только хорошо знать его правила, но и чувствовать красоту каждого слова, открывать новые значения, замечать языковые сокровища и не бояться учиться. Пусть украинский станет языком вашего повседневного общения, творчества и хороших новостей.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

Поздравления для учителей

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Спасибо за труд, благодаря которому дети открывают для себя богатство родного слова, учатся грамотно выражать мысли и ценить украинскую литературу. Желаю профессионального вдохновения, любознательных учеников, признательности и новых успехов.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

***

Мово рідна, квітни і зростай,

Кожне серце словом зігрівай.

Хай лунаєш вільно повсякчас,

Бо єднаєш і підтримуєш ти нас.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

***

Хай лунає українське слово,

Щире, мудре, світле і чудове.

Хай зростає в дітях день у день

Любов до мови, слова і пісень.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

***

Рідна мово, слово калинове,

Ти єднаєш покоління знову.

У тобі історія й пісні,

Наші мрії, спогади ясні.

Открытка ко Дню украинской письменности и языка / Pinterest

Стихи об украинском языке и интересные факты

Украинские поэты посвящали родному языку много проникновенных строк. Такие произведения уместно читать на школьных мероприятиях, добавлять к праздничным открыткам или учить наизусть.

Известные стихи об украинском языке:

Максим Рыльский – "Мова".

Владимир Сосюра – "Рідна мова".

Лина Костенко – "Мова".

Дмитрий Белоус – "Коли забув ти мову рідну".

Интересные факты об украинском языке. Украинский язык имеет немало особенностей, которые интересно открывать даже тем, кто общается на нем ежедневно.

1. Украинский алфавит состоит из 33 букв. Среди них есть особые буквы – Ґ, Є, Ї и Щ.

2. В украинском языке семь падежей. Помимо именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и местного,есть еще звательный: мамо, друже, Олено, Україно. Он помогает напрямую обращаться к человеку или предмету.

3. Ударение в украинском языке свободное. Оно может падать на разные слоги, поэтому его место часто нужно запоминать, а в некоторых словах оно двойное: "алфавіт", "помилка", "хаос", "також".

4. В украинском языке есть слова, в которых легко запутаться из-за схожего звучания. Например, "адреса" – место жительства или расположения, а "адрес" – письменное поздравление или торжественный текст в чью-либо честь. Такие языковые тонкости делают изучение украинского языка увлекательным.

5. Украинские слова имеют интересную историю. По распространенным оценкам, около 10 % словарного состава украинского языка составляют заимствования из других языков. Например, из польского пришли слова "ґудзик" и "хлопець", из тюркских языков – "арбуз" " и "шаровары", из греческого – "театр" и "ікона", а из английского – "футбол" и "компьютер". По этим словам можно проследить, как торговля, культура, соседство и технический прогресс влияли на наш язык.

День украинской письменности и языка – прекрасный повод вспомнить любимые стихи, поделиться теплыми словами и открыть для себя что-то новое о родном языке. А лучший способ почтить ее – говорить, читать и писать на украинском не только в праздник, но и каждый день.