Привітання з Днем української писемності та мови: що сказати цього дня

Красиві привітання та листівки до Дня української писемності і мови від 24 Каналу.

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Коли День української писемності та мови та як його відзначають?

День української писемності та мови щороку відзначають 27 жовтня. Свято встановили 6 листопада 1997 року указом Президента України Леоніда Кучми за ініціативою громадських організацій. Спочатку його відзначали 9 листопада, а у 2023 році дату перенесли на 27 жовтня у зв’язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Дата свята пов’язана з ушануванням пам’яті преподобного Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого традиційно вважають одним із найвідоміших давніх літописців, укладача "Повісті минулих літ", яка зберегла важливі свідчення про історію Русі.

Одна з найвідоміших традицій цього дня – Радіодиктант національної єдності. Його щороку пишуть українці в різних куточках світу: школярі, студенти, учителі, військові, представники різних професій та всі, хто хоче долучитися до спільної мовної акції. Її мета – не лише перевірити грамотність, а й об’єднати людей навколо українського слова. Традиція радіодиктанту започаткована у 2000 році.

Цьогоріч текст Радіодиктанту національної єдності – 2026 читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва. Уперше диктант звучатиме у виконанні двох читців.

Головна мета свята – привернути увагу до історії української писемності, популяризувати державну мову та заохотити людей користуватися нею в повсякденному житті.

У школах і бібліотеках організовують мовні вікторини, конкурси читців, тематичні уроки, літературні зустрічі та виставки книжок. Долучитися до святкування можна й самостійно – пишіть Радіодиктант.

Зверніть увагу! Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00. Долучитися до написання можна звідусіль: трансляція звучатиме на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, а також буде доступна на YouTube-каналі Українського Радіо і платформах Суспільного.

Привітання з Днем української писемності та мови

У цей день хочеться побажати всім українцям любові до рідного слова, натхнення, нових відкриттів і гордості за свою культуру. Ось кілька привітань, які можна надіслати рідним, друзям, колегам або вчителям.

Короткі привітання

Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай українське слово завжди звучить упевнено, щиро й вільно, а любов до рідної мови передається від покоління до покоління.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

Зі святом українського слова! Бажаю натхнення, мовної допитливості, красивих книжок і приємних розмов рідною мовою.

З Днем української писемності та мови! Нехай кожне українське слово допомагає краще розуміти одне одного, берегти пам’ять і відчувати єдність.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

Вітаю зі святом! Плекаймо українську мову щодня – у розмовах із близькими, у книжках, піснях, повідомленнях і добрих словах.

Щирі привітання для рідних і друзів

Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай у нашому житті завжди буде місце для рідного слова, гарних книжок, щирих розмов і нових знань. Бажаю, щоб українська мова звучала в наших домівках, об’єднувала родини та дарувала відчуття причетності до великої культури.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

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Зі святом української мови! Бажаю не лише добре знати її правила, а й відчувати красу кожного слова, відкривати нові значення, помічати мовні скарби й не боятися вчитися. Нехай українська буде мовою вашого щоденного спілкування, творчості та добрих новин.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

Привітання для вчителів

Вітаю з Днем української писемності та мови! Дякую за працю, завдяки якій діти відкривають багатство рідного слова, вчаться грамотно висловлювати думки й цінувати українську літературу. Бажаю професійного натхнення, допитливих учнів, вдячності та нових успіхів.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

***

Мово рідна, квітни і зростай,

Кожне серце словом зігрівай.

Хай лунаєш вільно повсякчас,

Бо єднаєш і підтримуєш ти нас.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

***

Хай лунає українське слово,

Щире, мудре, світле і чудове.

Хай зростає в дітях день у день

Любов до мови, слова і пісень.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

***

Рідна мово, слово калинове,

Ти єднаєш покоління знову.

У тобі історія й пісні,

Наші мрії, спогади ясні.

Листівка до Дня української писемності і мови / Pinterest

Вірші про українську мову та цікаві факти

Українські поети присвячували рідній мові багато проникливих рядків. Такі твори доречно читати на шкільних заходах, додавати до святкових листівок або вивчати напам’ять.

Відомі вірші про українську мову:

Максим Рильський – "Мова".

Володимир Сосюра – "Рідна мова".

Ліна Костенко – "Мова".

Дмитро Білоус – "Коли забув ти рідну мову".

Цікаві факти про українську мову. Українська мова має чимало особливостей, які цікаво відкривати навіть тим, хто спілкується нею щодня.

1. Український алфавіт має 33 літери. Серед них є літери особливі – Ґ, Є, Ї та Щ.

2. В українській мові є сім відмінків. Окрім називного, родового, давального, знахідного, орудного й місцевого, маємо ще кличний: мамо, друже, Олено, Україно. Він допомагає безпосередньо звертатися до людини або предмета.

3. Наголос в українській мові вільний. Він може падати на різні склади, тому його місце часто потрібно запам’ятовувати, а у деяких – подвійний: алфавіт, помилка, хаос, також.

4. Українська мова має слова, у яких легко заплутатися через схоже звучання. Наприклад, адреса – місце проживання чи розташування, а адрес – письмове привітання або урочистий текст на чиюсь честь. Такі мовні тонкощі роблять вивчення української захопливим.

5. Українські слова мають цікаву історію. За поширеними оцінками, близько 10% словникового складу української мови становлять запозичення з інших мов. Наприклад, із польської прийшли слова "ґудзик" і "хлопець", із тюркських мов – "кавун" і "шаровари", із грецької – "театр" та "ікона", а з англійської – "футбол" і "комп’ютер". За цими словами можна простежити, як торгівля, культура, сусідство й технічний прогрес впливали на нашу мову.

День української писемності та мови – гарна нагода згадати улюблені вірші, поділитися теплими словами й відкрити для себе щось нове про рідну мову. А найкращий спосіб ушанувати її – говорити, читати й писати українською не лише у свято, а щодня.