"Содержат легенды и символы": как учить историю Украины по шевронам воинов ВСУ

В этом материале вы найдете удивительные истории и легенды, закодированные в шевронах украинских защитников. Там вы также найдете драконов, львов, оборотней и украинские горы. А еще узнаете, какому зверю от России на эмблеме разведки противостоит украинская сова.

Важно Спасибо за подвиг искренне и без суржика: как правильно говорить по-украински об ВСУ

Шевроны ВСУ, устами которых говорит украинская история

Художник-геральдист волонтерской группы "Новое войско" Олекса Руденко в YouTube-блоге "Лицо независимости " отмечает, что в последние несколько лет для украинских военных бригад утверждали и разрабатывали новые эмблемы. Главное – чтобы они не походили на русские.

Сейчас же, глядя на шевроны, эмблемы различных формирований ВСУ, можно изучать историю Украины, ее мифы и легенды.