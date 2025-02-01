Забудьте про "сдачу" и "гривны": как на украинском правильно рассказывать о деньгах

Украинцы довольно часто могут употреблять суржиковые слова. При этом и не догадываются, что то или иное слово – не присуще нашему языку.

В частности, немало суржиковых слов "затаились" в разговорах о деньгах. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет распознать самые распространенные ошибки и исправить их.

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Как правильно на украинском рассказать о деньгах

У девяносто шестой подборке рассказываем, какие языковые "паразиты" вы можете употреблять или слышать на тему денег и финансов. При этом предлагаем правильные варианты для запоминания.

Дєньги – гроші;

налічка – готівка;

мєлоч – дрібні гроші, дріб'язок, копійки.

копійкИ – копІйки;

здача – решта;

Обратите внимание! В магазине вам выдают "решту". А "здача" – это действие по значению "здаватися" или "здатися". Слово "здача" также можно встретить во фразеологизме "давати здачі – то есть отвечать ударом на удар, обидой на обиду и тому подобное.

рахувати гроші і вважати;

Это именно тот случай, когда вы можете сказать: "Я рахую гроші". Ведь распространенной ошибкой является употребление слова "рахую" в значении "вважаю" и говорить "Я рахую, що ...".

купляти валюту – купувати валюту;

Это также распространенная языковая ошибка. Поэтому запомните, что вы что-то "купуєте", а не "купляєте".



Как правильно рассказывать о деньгах на украинском / Freepik

розщитатися – розрахуватися;

рублі – гривні;

Украинцы также могут иногда говорить о том, что что-то стоит условно сто "рублей". Но не забывайте, что национальной валютой Украины является "гривня". "Рубли" – у "саседей". Поэтому не путайте.

гривна і гривня;

десять гривнів – десять гривень;

Обратите внимание! Также запомните, что "гривня" и "гривна" – это два разных понятия.

Гривна – это старинное нашейное украшение в форме обруча, в основном из золота. А гривня – это денежная единица Украины.



В чем разница между словами "гривнею" и "гривною" / Solovei

переводити гроші – переказувати гроші;

В этом случае также важно не путать. "Переказувати" вы можете деньги, если хотите их кому-то отправить. А если вы "перевели" деньги, то вы их напрасно потратили на что-то.

Также запомните эти два правильных соответствия к распространенным суржиковым, если намерены что-то покупать.

рассрочка – на виплат;

наложенный платеж – післяплата.

Поэтому рационально распоряжайтесь не только деньгами, но и словами.