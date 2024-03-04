В одном из городов Украины ученикам будут платить деньги за успеваемость
Источник:Общественное
В Чернигове ученикам будут платить деньги за успехи в учебе. Для этого они должны учиться, в частности, на 10-12 баллов.
В случае такого учебного результата они будут получать около 3200 гривен. Но речь идет не обо всех школьниках, отметил глава управления образования города Василий Билогура.
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В Чернигове школьникам будут платить деньги за хорошие оценки
Деньги смогут получать дети-сироты, лишенные родительской опеки дети или те, у кого на войне погиб кто-то из родителей.
Такую помощь, по словам чиновника, установят на уровне прожиточного минимума для детей. Средства будут начислять по результатам семестра дважды в год.
Ученикам, которые учатся на 10 – 12 баллов или имеют высокий уровень результатов обучения, – 100 % от прожиточного минимума (3196 гривен, – ред.),
– уточнил Билогура.
И добавил, что будут платить и ученикам, которые получают 7 – 12 баллов или имеют достаточный уровень результатов обучения. Это будет 65% от прожиточного минимума – то есть около 2080 гривен.
Заметим, что прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет по состоянию на 1 января 2024 года установили на уровне 3 196 гривен.
Ранее дети-льготники за успехи в учебе могли получить 1000 и 700 гривен каждый семестр соответственно.
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В США ученики будут получать деньги за посещение школы
- В США, в штате Огайо, власти хотят платить ученикам деньги, чтобы они посещали школу.
- Речь идет о школьниках, которые начнут обучение уже в 5-летнем возрасте.
- Чиновники говорят, что государству дешевле мотивировать детей закончить среднюю школу, чем платить им в будущем пособие по безработице.
- Воспитанники детсадов и девятиклассники смогут получать до 500 долларов наличными за то, что появились на уроках.
- Программы поощрения учеников должны заработать в разных школах с проблемами прогулов и низким процентом выпускников.