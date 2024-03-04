У разі такого навчального результату вони отримуватимуть близько 3200 гривень. Але мовиться не про всіх школярів, зазначив очільник управління освіти міста Василь Білогура.

Дивіться також У США учням платитимуть гроші за відвідування уроків

У Чернігові школярам платитимуть гроші за хороші оцінки

Гроші зможуть отримувати діти-сироти, позбавлені батьківського піклування діти або ті, у кого на війні загинув хтось із батьків.

Таку допомогу, за словами чиновника, встановлять на рівні прожиткового мінімуму для дітей. Кошти нараховуватимуть за результатами семестру двічі на рік.