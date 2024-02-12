Посадовці кажуть: учнів вже намагалися заохотити йти до школи днями піци, додатковими годинами на ігрових майданчиках тощо. Але марно.

Дивіться також Навчальні програми для учнів-біженців в Україні планують спростити

Учням у США пропонують платити гроші за відвідування школи

Цього разу законодавці зареєстрували двопартійний законопроєкт з іншою ініціативою. Документ уже пройшов перше слухання. До кінця 2024 року його має підписати губернатор штату. У межах пілотного проєкту на виплати школярам мають виділити півтора мільйона доларів.

Посадовці зазначають, що державі дешевше мотивувати дітей закінчити середню школу, ніж платити їм у майбутньому допомогу через безробіття.

Якщо цей документ ухвалять, то вихованці дитсадків та дев'ятикласники зможуть отримувати до 500 доларів готівкою від держави просто за те, що з'явилися на заняттях.

Програми заохочення учнів мають запрацювати у різних школах з проблемами прогулів і низьким відсотком випускників. Якщо ініціатива спрацює, такий експеримент поширять на весь штат.

Але спочатку округи подадуть відповідні заявки, а потім відбудеться обрання шкіл для проєкту.

Дивіться також "Оптіма" запускає нову благодійну програму для українців за кордоном: як долучитись

Що відомо про програму

До контрольної групи увійдуть вихованці дитячих садків та учні дев'ятих класів. Половина дітей отримуватиме грошове заохочення, інша – ні.

Програма передбачає випробування трьох варіантів для учнів, які досягли мінімум 90% відвідуваності: 25$ кожні два тижні, 150$ наприкінці чверті та $500 наприкінці навчального року.

Законопроєкт також передбачає запровадження виплат після закінчення середньої школи для учнів шкіл з низькою успішністю. Випускники зможуть отримувати 250$ по завершенню навчання. Додатково їм даватимуть 250$ за середній бал "В" або вище, чи 750$ за середній бал 3,5 і вище.

Зазначимо, що майже третина учнів Огайо пропускає щонайменше 10% навчального року.