Чиновники говорят: учеников уже пытались поощрить идти в школу днями пиццы, дополнительными часами на игровых площадках и тому подобное. Но напрасно.

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Ученикам в США предлагают платить деньги за посещение школы

На этот раз законодатели зарегистрировали двухпартийный законопроект с другой инициативой. Документ уже прошел первое слушание. До конца 2024 года его должен подписать губернатор штата. В рамках пилотного проекта на выплаты школьникам должны выделить полтора миллиона долларов.

Чиновники отмечают, что государству дешевле мотивировать детей закончить среднюю школу, чем платить им в будущем пособие по безработице.

Если этот документ примут, то воспитанники садиков и девятиклассники смогут получать до 500 долларов наличными от государства просто за то, что появились на занятиях.

Программы поощрения учеников должны заработать в разных школах с проблемами прогулов и низким процентом выпускников. Если инициатива сработает, такой эксперимент распространят на весь штат.

Но сначала округа подадут соответствующие заявки, а затем состоится избрание школ для проекта.

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Что известно о программе

В контрольную группу войдут воспитанники детских садов и ученики девятых классов. Половина детей будет получать денежное поощрение, другая – нет.

Программа предусматривает испытание трех вариантов для учеников, достигших минимум 90% посещаемости: 25$ каждые две недели, 150$ в конце четверти и $500 в конце учебного года.

Законопроект также предусматривает введение выплат после окончания средней школы для учащихся школ с низкой успеваемостью. Выпускники смогут получать 250$ по завершению обучения. Дополнительно им будут давать 250$ за средний балл "В" или выше, или 750$ за средний балл 3,5 и выше.

Отметим, что почти треть учеников Огайо пропускает не менее 10% учебного года.