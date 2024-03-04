В случае такого учебного результата они будут получать около 3200 гривен. Но речь идет не обо всех школьниках, отметил глава управления образования города Василий Билогура.

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В Чернигове школьникам будут платить деньги за хорошие оценки

Деньги смогут получать дети-сироты, лишенные родительской опеки дети или те, у кого на войне погиб кто-то из родителей.

Такую помощь, по словам чиновника, установят на уровне прожиточного минимума для детей. Средства будут начислять по результатам семестра дважды в год.