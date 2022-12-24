В Херсоне студенту выдали первый после деоккупации города диплом
Источник:Общественное
В Херсоне студент получил первый диплом после деоккупации города. Торжественное событие прошло 22 декабря в гидрометеорологическом профессиональном колледже.
Директор учебного заведения Светлана Кирияк рассказала, что заведение временно работало в Одессе. Однако не все студенты могли уехать из Херсона и получить диплом.
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В Херсоне студент получил первый после деоккупации города диплом
Вышеупомянутое учебное заведение находилось в оккупации от 24 февраля. оккупанты же зашли к нему только 1 августа. До этого дня коллектив колледжа еще ходил на работу.
После захвата оккупанты даже объявили вступительную кампанию и набрали на обучение несколько студентов. При этом зам стала эксколлега Кириак Исаева. Она работала социальным педагогом колледжа и преподавателем английского языка. Именно эта коллаборантка оказывала давление на преподавателей и студентов, которые остались в Херсоне, приглашая к сотрудничеству.
Отдельные педагоги согласились на сотрудничество с оккупантами. Остальные "преподаватели" завезли из России.
В общем, колледж, по решению МОН, временно переместили в Одесский госэкологический университет, структурным подразделением которого он является. Затем учебное заведение работало дистанционно. Но это не помешало набрать в колледж новых студентов и обеспечить выпуск младших специалистов, уточнила директор учреждения.
Официально документы по образованию вручали в Одессе. Однако не все студенты могли приехать в город. Среди них – и Саша Рудаков. Ему вручили диплом только 22 декабря, ведь из Херсона он не уезжал даже во время оккупации.
После освобождения города в колледже подали заявку в ГСЧС на проверку помещения на заминирование.
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Как продолжалось обучение на Херсонщине
- Министр Шкарлет подчеркнул, что украинское образование не исчезало из Херсона: дети учились онлайн даже во время оккупации.
- Всего на территории области есть 383 учебных заведения. Сообщалось, что 14 из них были полностью разрушены, 81 – повреждены.
- Сейчас возможна только дистанционная форма образования в школах Херсона из-за вражеских обстрелов.
- Глава Херсонской областной военной организации Ярослав Янушевич сообщил, что захватчики на оккупированной территории терроризировали, в том числе те семьи, в которых есть школьники. При этом проверяли, в каких учебных заведениях учатся дети.
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона недавно рассказывал, что в школах русские курили украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.