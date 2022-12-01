Трогательную историю Оли рассказал энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Ребенок больше всего ждет победу Украины, встречу с папой и возвращение домой.

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10 – летняя девочка из оккупированного Энергодара тронула историей

Ребёнок учится в 5 классе. До войны она жила, как и все остальные дети: ходила в школу, посещала театральную студию, бассейн и имела счастливую семью. Однако война внесла страх и тревоги в жизнь девочки.

Это было очень страшно: постоянные тревоги, затмения, обстрелы атомной станции. Папа тогда как раз был на смене, его не было почти 3 дня. И мы ждали его и плакали. А мой брат, ему тогда было два с половиной года, когда ему говорили ложиться спать, ложился не на кровать, а на матрас в коридоре. Он привык там спать, мы считали, что там безопаснее правило двух стен. И спал там, обнимая свою мягкую игрушку,

– рассказал ребенок.

Затем Энергодар оккупировали. Продуктов, лекарств не было, вместо этого горожане слышали каждый раз взрывы и обстрелы. На мэрии появился вражеский триколор.

Страшные люди в военной форме, огромные очереди за хлебом, страх и безнадежность. Это были не кадры из фильма ужасов, это была наша жизнь. Я перестала ходить в школу, онлайн-занятий также не было из-за отсутствия интернета,

– призналась Оля.

Также она рассказала: выпускного в начальной школе, которого так ждала, не было. Зато дети самостоятельно с родителями изучили учебную программу за 4 класс.

В июне, продолжил ребенок, ее, маме и братишке пришлось уехать. Папа Оли остался работать на атомной станции. Он сказал своей жене, что "станция – его фронт, а ее фронт – их дети».

Мама согласилась поехать ради нас, хоть и плакала всю дорогу. Она и сейчас часто плачет ночью, когда думает, что мы спим,

– добавил ребенок.

"Молюсь каждый день за вас, наших Героев!"

Девочка также призналась, что она, мама и братишка не были дома почти полгода. Братец при этом праздновал свои 3 года в чужом городе. Скоро день рождения и у Оли. Она призналась, что очень скучает по папе, дому, родному городу и по своей обычной жизни.

Иногда плачу, но стараюсь удержаться, чтобы не огорчать маму и не пугать брата. Он все еще боится сирен и громких звуков.

Дорогой солдат, я знаю, ты делаешь все, чтобы приблизить нашу Победу. Чтобы все вернулись в свои дома, обняли родных, чтобы мы, дети, жили в своей мирной стране без войны. Я верю, что наша страна будет свободной и независимой, мы победим, отстроим все и заживем лучше, чем до этого. Мы сильные, мы все сможем. Я молюсь каждый день за вас, наших Героев! Благодарю вас, вы боретесь за будущее для нас ценой собственной жизни. Береги вас Боже!,

– написала 10 – летняя Оля.

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