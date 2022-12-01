Трогательную историю Оли рассказал энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Ребенок больше всего ждет победу Украины, встречу с папой и возвращение домой.
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10 – летняя девочка из оккупированного Энергодара тронула историей
Это было очень страшно: постоянные тревоги, затмения, обстрелы атомной станции. Папа тогда как раз был на смене, его не было почти 3 дня. И мы ждали его и плакали. А мой брат, ему тогда было два с половиной года, когда ему говорили ложиться спать, ложился не на кровать, а на матрас в коридоре. Он привык там спать, мы считали, что там безопаснее правило двух стен. И спал там, обнимая свою мягкую игрушку,
– рассказал ребенок.
Страшные люди в военной форме, огромные очереди за хлебом, страх и безнадежность. Это были не кадры из фильма ужасов, это была наша жизнь. Я перестала ходить в школу, онлайн-занятий также не было из-за отсутствия интернета,
– призналась Оля.
Мама согласилась поехать ради нас, хоть и плакала всю дорогу. Она и сейчас часто плачет ночью, когда думает, что мы спим,
– добавил ребенок.
"Молюсь каждый день за вас, наших Героев!"
Иногда плачу, но стараюсь удержаться, чтобы не огорчать маму и не пугать брата. Он все еще боится сирен и громких звуков.
Дорогой солдат, я знаю, ты делаешь все, чтобы приблизить нашу Победу. Чтобы все вернулись в свои дома, обняли родных, чтобы мы, дети, жили в своей мирной стране без войны. Я верю, что наша страна будет свободной и независимой, мы победим, отстроим все и заживем лучше, чем до этого. Мы сильные, мы все сможем. Я молюсь каждый день за вас, наших Героев! Благодарю вас, вы боретесь за будущее для нас ценой собственной жизни. Береги вас Боже!,
– написала 10 – летняя Оля.
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Какая ситуация в Энергодаре
- Россияне могут начать отступление с Запорожской АЭС после того, как украинские войска будут наступать. Ведь тогда оккупанты почувствуют, что оставаться на станции им опасно.
- На Запорожской АЭС стало больше грабежей, россияне вывозят награбленное имущество из объектов атомной станции в Энергодаре. Поэтому и создается впечатление, что захватчики куда-то убегают, сообщил корреспондент 24 канала из Запорожья.
- В целом без наступательных действий ВСУ в направлении Васильевки и Мелитополя отступление вражеских войск из ЗАЭС невозможно.
- Несколько дней назад спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская армия не покидает ЗАЭС .
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне массированных российских обстрелов.