Директорка навчального закладу Світлана Кіріяк розповіла, що заклад тимчасово працював в Одесі. Однак не всі студенти могли виїхати з Херсона та отримати диплом.
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У Херсоні студент отримав перший після деокупації міста диплом
Вищезгаданий навчальний заклад перебував в окупації від 24 лютого. Окупанти ж зайшли до нього тільки 1 серпня. До цього дня колектив коледжу ще ходив на роботу.
Після загарбання окупанти навіть оголосили вступну кампанію і набрали на навчання кілька студентів. При цьому заступницею стала ексколега Кіріяк Ісаєва. Вона працювала соціальним педагогом коледжу та викладачем англійської мови. Саме ця колаборантка тиснула на викладачів і студентів, які залишились в Херсоні, запрошуючи до співпраці.
Окремі педагоги погодились на співпрацю з окупантами. Решту "викладачів" завезли з Росії.
Загалом коледж, за рішенням МОН, тимчасово перемістили до Одеського держекологічного університету, структурним підрозділом якого він є. Опісля навчальний заклад працював дистанційно. Але це не завадило набрати у коледж нових студентів та забезпечити випуск молодших спеціалістів, уточнила директорка закладу.
Офіційно документи про освіту вручали в Одесі. Однак не всі студенти могли приїхати до міста. Серед них – і Сашко Рудаков. Йому вручили диплом тільки 22 грудня, адже з Херсона він не виїжджав навіть у час окупації.
Після визволення міста у коледжі подали заявку до ДСНС на перевірку приміщення на замінування.
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Як тривало навчання на Херсонщині
- Міністр Шкарлет наголосив, що українська освіта не зникала з Херсонщини: діти вчилися онлайн навіть під час окупації.
- Загалом на території області є 383 заклади освіти. Повідомляли, що 14 з них були повністю зруйновані, 81 – пошкоджений.
- Зараз можлива тільки дистанційна форма освіти у школах Херсонщини через ворожі обстріли.
- Очільник Херсонської обласної військової організації Ярослав Янушевич повідомив, що загарбники на окупованій території тероризували, зокрема ті сім'ї, у яких є школярі. При цьому перевіряли, у яких навчальних закладах вчаться діти.
- Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону недавно розповів, що у школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.