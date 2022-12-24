Директор учебного заведения Светлана Кирияк рассказала, что заведение временно работало в Одессе. Однако не все студенты могли уехать из Херсона и получить диплом.

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В Херсоне студент получил первый после деоккупации города диплом

Вышеупомянутое учебное заведение находилось в оккупации от 24 февраля. оккупанты же зашли к нему только 1 августа. До этого дня коллектив колледжа еще ходил на работу.

После захвата оккупанты даже объявили вступительную кампанию и набрали на обучение несколько студентов. При этом зам стала эксколлега Кириак Исаева. Она работала социальным педагогом колледжа и преподавателем английского языка. Именно эта коллаборантка оказывала давление на преподавателей и студентов, которые остались в Херсоне, приглашая к сотрудничеству.

Отдельные педагоги согласились на сотрудничество с оккупантами. Остальные "преподаватели" завезли из России.

В общем, колледж, по решению МОН, временно переместили в Одесский госэкологический университет, структурным подразделением которого он является. Затем учебное заведение работало дистанционно. Но это не помешало набрать в колледж новых студентов и обеспечить выпуск младших специалистов, уточнила директор учреждения.

Официально документы по образованию вручали в Одессе. Однако не все студенты могли приехать в город. Среди них – и Саша Рудаков. Ему вручили диплом только 22 декабря, ведь из Херсона он не уезжал даже во время оккупации.

После освобождения города в колледже подали заявку в ГСЧС на проверку помещения на заминирование.

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