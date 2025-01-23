Дети с особыми образовательными потребностями будут иметь лучшие условия для обучения

Каждая семья ребенка с особыми образовательными потребностями в Украине сможет выбрать собственный вариант обучения. Для этого будут реализовывать новый проект.

Этот проект – "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями, ориентированное на их интегрирование в общеобразовательное пространство в условиях инновационных моделей предоставления им образовательных услуг" – имеет целью дать возможность каждому ребенку с ООП полноценно реализовать свой потенциал в своей общине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как будут учиться дети с ООП

Родители смогут самостоятельно выбрать тот формат и место получения образования для своего ребенка с ООП, которые больше всего соответствуют его потребностям.

Речь идет не о закрытии специальных школ или отказе от инклюзивного обучения. Наоборот – будет создана понятная и четкая система, которая обеспечит комфортный переход детей между инклюзивным обучением, специальными классами и специальными школами. Это позволит учитывать изменения в потребностях ребенка и в соответствии с ними адаптировать образовательную траекторию,

– отмечают в МОН.

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Какие задачи воплощает команда экспертов проекта

Разработка рекомендации по сопровождению детей при переходе между формами обучения.

Проведение обучающих тренингов для педагогов, чтобы предоставить им знания и навыки для реализации индивидуальных образовательных траекторий детей с ООП в специальных классах общеобразовательных школ.

Создание образовательных программ и материалов, которые помогут педагогам эффективно работать с детьми с ООП.

Также эксперты работают над обеспечением слаженного взаимодействия между местными властями, педагогами, социальными службами и родителями для создания эффективной поддержки детей с ООП. Главная цель – сформировать систему, которая даст шанс каждому ребенку реализовать потенциал и быть вовлеченным в школьный коллектив в родной общине.