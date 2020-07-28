Работу детских лагерей позволят с 1 августа. Однако открытие конкретного заведения будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться.

Работать будут только те детские лагеря, которые расположены в зеленой и желтой зоне, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Когда регион находится в зеленой и желтой зоне – будет разрешена работа детских лагерей, начиная с 1 августа,

– отметил Степанов.

По его словам, те заведения, которые находятся в оранжевой или красной зоне, не смогут возобновить работу.

Напомним, Минздрав поделит страну на четыре региона в зависимости от

уровня заполненности кроватей (чтобы не превышало 50%);

количества тестирований на 100 тысяч человек;

процента выявления больных и динамики заболеваемости.

Соответственно каждая область попадет в одну из зон

зеленую;

желтую;

оранжевую;

красную.

Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из 4 показателей.

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Какие запреты действуют в разных зонах / инфографика 24 канала