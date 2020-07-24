Правительство установило критерии для красных, желтых, оранжевых и зеленых зон
Кабинет Министров решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Однако в дальнейшем карантин будет иметь новую форму: регионы Украины разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Поэтому правительство установило критерии, по которым определенный регион будут относить к одной из четырех зон. Соответствующий документ опубликовали на Правительственном портале.
Ранее Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы разделят на четыре зоны
Как будут определять зоны
Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое размещается на сайте Кабинета Министров Украины.
Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов,
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней,
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов,
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает решение об изменении уровня эпидемической опасности с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидемической опасности не чаще чем один раз в пять дней.
К теме В рамках карантина Украину разделят на 4 зоны: что они предусматривают
В случае отнесения области по признаку загруженности коек, на ее территории устанавливается уровень эпидемической опасности:
- желтый – при загруженности более 50 процентов количества коек;
- красный – при загруженности более 75 процентов количества коек.
На уровне административно-территориальных единиц региона – района или города областного значения – уровень эпидемической опасности рассчитывается Минздравом с учетом доли отдельной единицы в превышении каждого отдельного показателя на уровне региона:
- зеленый – до 5 процентов;
- желтый – от 5 до 20 процентов;
- оранжевый – от 20 до 50 процентов;
- красный – более 50 процентов.
Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше всего ограничений:
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещении 1 человека на 5 квадратных метров.
- Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.
Какие запреты действуют в разных зонах / Инфографика 24 канала