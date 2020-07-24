Кабинет Министров решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Однако в дальнейшем карантин будет иметь новую форму: регионы Украины разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Поэтому правительство установило критерии, по которым определенный регион будут относить к одной из четырех зон. Соответствующий документ опубликовали на Правительственном портале.

Ранее Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы разделят на четыре зоны

Как будут определять зоны

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое размещается на сайте Кабинета Министров Украины.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов,

в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней,

составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов,

инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов, показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает решение об изменении уровня эпидемической опасности с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидемической опасности не чаще чем один раз в пять дней.

К теме В рамках карантина Украину разделят на 4 зоны: что они предусматривают

В случае отнесения области по признаку загруженности коек, на ее территории устанавливается уровень эпидемической опасности:

желтый – при загруженности более 50 процентов количества коек;



– при загруженности более 50 процентов количества коек; красный – при загруженности более 75 процентов количества коек.

На уровне административно-территориальных единиц региона – района или города областного значения – уровень эпидемической опасности рассчитывается Минздравом с учетом доли отдельной единицы в превышении каждого отдельного показателя на уровне региона:

зеленый – до 5 процентов;

желтый – от 5 до 20 процентов;

оранжевый – от 20 до 50 процентов;

красный – более 50 процентов.

Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше всего ограничений:

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещении 1 человека на 5 квадратных метров.

Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.

Какие запреты действуют в разных зонах / Инфографика 24 канала