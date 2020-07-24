Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак надалі карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Відтак уряд встановив критерії, за якими певний регіон відноситумуть до однієї із чотирьох зон. Відповідний документ опублікували на Урядовому порталі.

Раніше Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони

Як визначатимуть зони

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на сайті Кабінету Міністрів України.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;

у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;

становить менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків

інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків,

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглядає рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки із жовтим, помаранчевим або червоним рівнем епідемічної небезпеки не частіше ніж один раз на п’ять днів.

До теми У межах карантину Україну розділять на 4 зони: що вони передбачають

У разі віднесення області за ознакою завантаженості ліжок, до регіону із значним поширенням COVID-19, на її території встановлюється рівень епідемічної небезпеки:

жовтий – у разі завантаженості більш як 50 відсотків кількості ліжок;

червоний – у разі завантаженості більш як 75 відсотків кількості ліжок.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону – району або міст обласного значення рівень епідемічної небезпеки обраховується МОЗ з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:

зелений – до 5 відсотків;

жовтий – від 5 до 20 відсотків;

помаранчевий – від 20 до 50 відсотків;

червоний – понад 50 відсотків.

Коли немає перевищень, область перебуває у зеленій зоні, в якій діє найменше обмежень:

У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.

Культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.



Які заборони діють у різних зонах / Інфографіка 24 каналу