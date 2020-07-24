Уряд встановив критерії для червоних, жовтих, помаранчевих і зелених зон
Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак надалі карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Відтак уряд встановив критерії, за якими певний регіон відноситумуть до однієї із чотирьох зон. Відповідний документ опублікували на Урядовому порталі.
Раніше Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони
Як визначатимуть зони
Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на сайті Кабінету Міністрів України.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків,
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглядає рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки із жовтим, помаранчевим або червоним рівнем епідемічної небезпеки не частіше ніж один раз на п’ять днів.
До теми У межах карантину Україну розділять на 4 зони: що вони передбачають
У разі віднесення області за ознакою завантаженості ліжок, до регіону із значним поширенням COVID-19, на її території встановлюється рівень епідемічної небезпеки:
- жовтий – у разі завантаженості більш як 50 відсотків кількості ліжок;
- червоний – у разі завантаженості більш як 75 відсотків кількості ліжок.
На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону – району або міст обласного значення рівень епідемічної небезпеки обраховується МОЗ з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:
- зелений – до 5 відсотків;
- жовтий – від 5 до 20 відсотків;
- помаранчевий – від 20 до 50 відсотків;
- червоний – понад 50 відсотків.
Коли немає перевищень, область перебуває у зеленій зоні, в якій діє найменше обмежень:
- У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
- Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.
- Культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.