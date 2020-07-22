Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України поділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки COVID-19. Про це повідомило МОЗ у фейсбуці.

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У МОЗ пояснили, що залежно від показників вживатимуться заходи з послаблення чи посилення карантинних обмежень в окремо визначених регіонах.

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

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Помаранчева зона

До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Червона зона

Забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.



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