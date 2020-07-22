У межах карантину Україну розділять на 4 зони: що вони передбачають
Кабмін продовжив карантинні обмеження в Україні. Щоправда, з 1 і до 31 серпня карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони.
Що передбачають 4 зони
Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України поділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки COVID-19. Про це повідомило МОЗ у фейсбуці.
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У МОЗ пояснили, що залежно від показників вживатимуться заходи з послаблення чи посилення карантинних обмежень в окремо визначених регіонах.
Зелена зона
- у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.
Жовта зона
Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.
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Помаранчева зона
До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Червона зона
Забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ