Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак в останній місяць літа: з 1 і до 31 серпня карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Карантин продовжили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє 24 канал.

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Глава уряду зазначив: карантин, який продовжуватимуть, і далі буде адаптивним, однак нове рішення, має удосконалити принципи адаптивного карнатину.

Ми всі бачимо, що він дає свої результати і дозволяє контролювати рівень захворюваності. Робота на рівні окремих регіонах довела свою ефективність, ми будемо це продовжувати,

– зазначив Шмигаль.

Як зміниться карантин

З 1 серпня і по 31 серпня діятиме нова форма карантину: в Україні регіони поділять на зони:

червону,

жовту,

помаранчеву

зелену.

Рівень епідемічної ситуації визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі певних визначених алгоритмів.

При моніторингу застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:

завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50%

середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення

коєфіцієнт виявлення випадків – не більше 11%

показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.

Відтак карантинні обмеження будуть гармонізувати із карантином у Європі, зазначив міністр МОЗ Степанов. "Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу", – підкреслив Степанов.

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Які наразі діють обмеження

Людям забороняється перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Проведення масових святкувань у ресторанах, масштабні культурні події, як-от концерти у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 10 квадратних метрів.

Здійснення пасажирських перевезень у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі.

Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Після повернення із країни, що належить до "червоної зони", потрібно перебути 14 днів на самоізоляції або мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Нагадаємо. Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин в термін більше, ніж на місяць. Адже "всі вже втомилися", а економіка не повинна стояти на паузі.

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