Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони
Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 31 серпня. Однак в останній місяць літа: з 1 і до 31 серпня карантин матиме нову форму: регіони України поділятимуть на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Карантин продовжили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє 24 канал.
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Глава уряду зазначив: карантин, який продовжуватимуть, і далі буде адаптивним, однак нове рішення, має удосконалити принципи адаптивного карнатину.
Ми всі бачимо, що він дає свої результати і дозволяє контролювати рівень захворюваності. Робота на рівні окремих регіонах довела свою ефективність, ми будемо це продовжувати,
– зазначив Шмигаль.
Як зміниться карантин
З 1 серпня і по 31 серпня діятиме нова форма карантину: в Україні регіони поділять на зони:
- червону,
- жовту,
- помаранчеву
- зелену.
Рівень епідемічної ситуації визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі певних визначених алгоритмів.
При моніторингу застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:
- завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50%
- середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення
- коєфіцієнт виявлення випадків – не більше 11%
- показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.
Відтак карантинні обмеження будуть гармонізувати із карантином у Європі, зазначив міністр МОЗ Степанов. "Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу", – підкреслив Степанов.
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Які наразі діють обмеження
- Людям забороняється перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.
- У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
- Проведення масових святкувань у ресторанах, масштабні культурні події, як-от концерти у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 10 квадратних метрів.
- Здійснення пасажирських перевезень у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі.
- Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
- Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.
- Після повернення із країни, що належить до "червоної зони", потрібно перебути 14 днів на самоізоляції або мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Коронавірус в Україні: головне
- Карантин в Україні продовжували уже шість разів: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, найсвіжіше перенесення – до 31 липня
- Станом на 22 липня в Україні підтвердили 60 995 випадків зараження COVID-19, 1 536 людей померли, ще 33 172 – одужали.
- За останню добу кількість нових випадків коронавірусу становить 829.
- До 31 липня в Україні мав діяти адаптивний карантин: послаблювати обмеження можна поокремо у регіонах, які за чотирма критеріями відповідають нормі.
- Найбільше активних хворих у Львівській області.
- Загаом наразі від хвороби лікуються 26 289 інфікованих.