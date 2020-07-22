Кабинет Министров решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Однако в последний месяц лета, с 1 и до 31 августа, карантин будет иметь новую форму – регионы Украины разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Карантин продлили на заседании правительства 22 июля, сообщает 24 канал. Проект решения еще будут дорабатывать и вносить правки.

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Как изменится карантин

С 1 августа и по 31 августа будет действовать новая форма карантина – в Украине регионы поделят на зоны:

красную,

желтую,

оранжевую

зеленую.

Уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.

При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:

загруженность коек в медучреждениях – не более 50%

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения

коэффициент выявления случаев – не более 11%

показатель динамики роста случаев – более 10%.

Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше всего ограничений:

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешено только при размещение 1 человека на 5 квадратных метров.

Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны лишь при 50% наполненности залов.

Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления противоэпидемических мер национального уровня,

– рассказал Степанов.

Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.

Карантин будет отвечать ограничениям, которые действуют в ЕС

Следовательно карантинные ограничения будут гармонизировать с карантином в Европе, отметил глава Минздрава Степанов. "Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", – подчеркнул Степанов.

Разрабатывали новую систему на основе опыта Украины и европейский партнеров.

Какие сейчас действуют ограничения

Людям запрещается находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Запрещено проведение массовых празднований в ресторанах, масштабные культурные события, напрмиер, концерты в закрытых помещениях.

Запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Запрещено пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

После возвращения из страны, принадлежащей к "красной зоне", нужно пробыть 14 дней на самоизоляции или иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним. Президент Владимир Зеленский призвал не спешить продлевать карантин на срок больше месяца. Так как "все уже устали", а экономика не должна стоять на паузе.

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