Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы будут делить на четыре зоны
Кабинет Министров решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Однако в последний месяц лета, с 1 и до 31 августа, карантин будет иметь новую форму – регионы Украины разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Карантин продлили на заседании правительства 22 июля, сообщает 24 канал. Проект решения еще будут дорабатывать и вносить правки.
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Как изменится карантин
С 1 августа и по 31 августа будет действовать новая форма карантина – в Украине регионы поделят на зоны:
- красную,
- желтую,
- оранжевую
- зеленую.
Уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.
При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:
- загруженность коек в медучреждениях – не более 50%
- среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения
- коэффициент выявления случаев – не более 11%
- показатель динамики роста случаев – более 10%.
Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше всего ограничений:
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешено только при размещение 1 человека на 5 квадратных метров.
- Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны лишь при 50% наполненности залов.
Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления противоэпидемических мер национального уровня,
– рассказал Степанов.
Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.
Карантин будет отвечать ограничениям, которые действуют в ЕС
Следовательно карантинные ограничения будут гармонизировать с карантином в Европе, отметил глава Минздрава Степанов. "Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", – подчеркнул Степанов.
Разрабатывали новую систему на основе опыта Украины и европейский партнеров.
Какие сейчас действуют ограничения
- Людям запрещается находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Запрещено проведение массовых празднований в ресторанах, масштабные культурные события, напрмиер, концерты в закрытых помещениях.
- Запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.
- Запрещено пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
- После возвращения из страны, принадлежащей к "красной зоне", нужно пробыть 14 дней на самоизоляции или иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Коронавирус в Украине: главное
- Карантин в Украине продлевали уже шесть раз: сперва он должен был продлиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, самый последний перенос – до 31 июля
- По состоянию на 22 июля в Украине подтвердили 60 995 случаев заражения COVID-19, 1 536 человек умерли, еще 33 172 – выздоровели.
- За последние сутки количество новых случаев коронавируса составляет 829.
- До 31 июля в Украине должен действовать адаптивный карантин: ослаблять ограничения можно по отдельности в регионах, которые по четырем критериям соответствуют норме.
- Больше всего активных больных – во Львовской области.
- В целом сейчас от болезни лечатся 26 289 инфицированных.