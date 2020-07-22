В рамках карантина Украину разделят на 4 зоны: что они предусматривают
Кабмин продлил карантинные ограничения в Украине. Правда, с 1 и до 31 августа карантин будет в новой форме: регионы Украины разделяют на четыре зоны.
Что предусматривают 4 зоны
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины разделят на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в фейсбуке.
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В Минздраве пояснили, что в зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантинных ограничений в отдельно определенных регионах.
Зеленая зона
- в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона
Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляет услуги кризисно.
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Оранжевая зона
До запрета "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:
- деятельность заведений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Красная зона
Запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.