Кабмин продлил карантинные ограничения в Украине. Правда, с 1 и до 31 августа карантин будет в новой форме: регионы Украины разделяют на четыре зоны.

Что предусматривают 4 зоны

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины разделят на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в фейсбуке.

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В Минздраве пояснили, что в зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантинных ограничений в отдельно определенных регионах.

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляет услуги кризисно.

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Оранжевая зона

До запрета "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:

деятельность заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Красная зона

Запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.