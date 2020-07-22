В Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут 1 сентября пойти в школу
Согласно новым правилам адаптивного карантина, в школу 1 сентября смогут пойти ученики в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям. Учебные заведения не откроются только в регионах красной зоны.
Условия обучения учащихся в школах с 1 сентября назвала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.
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Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты,
– заявила Мандзий.
По ее словам, запрет посещения школ будет действовать только в красном уровне.
Напомним, в рамках новых правил адаптивного карантина Украину поделят на четыре зоны по уровню распространения коронавируса.
Что известно о разделении страны на зоны
- В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины поделят на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный.
- В каждой зоне будут действовать свои правила.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава