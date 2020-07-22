Согласно новым правилам адаптивного карантина, в школу 1 сентября смогут пойти ученики в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям. Учебные заведения не откроются только в регионах красной зоны.

Условия обучения учащихся в школах с 1 сентября назвала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты,

– заявила Мандзий.

По ее словам, запрет посещения школ будет действовать только в красном уровне.

Важно! Власть обещает уже к концу июля решить, какой формат обучения введут в школах с 1 сентября. Чиновники должны выработать четкие правила и рекомендации для учебных заведений.

Напомним, в рамках новых правил адаптивного карантина Украину поделят на четыре зоны по уровню распространения коронавируса.

Что известно о разделении страны на зоны

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины поделят на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

В каждой зоне будут действовать свои правила.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава