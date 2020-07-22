У Міносвіти розповіли, у яких регіонах діти зможуть 1 вересня піти до школи
Відповідно до нових правил адаптивного карантину, до школи 1 вересня зможуть піти учні у тих регіонах, які відповідають визначеним критеріям. Навчальні заклади не відкриються тільки у регіонах червоної зони.
Умови навчання учнів у школах з 1 вересня назвала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.
Читайте також Влада до початку серпня вирішить, який формат навчання буде з 1 вересня, – Степанов
Якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень – можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти,
– заявила Мандзій.
За її словами, заборона відвідування шкіл діятиме лише в червоному рівні.
Нагадаємо, у межах нових правил адаптивного карантину Україну поділять на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу.
Що відомо про поділ країни на зони
- Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України поділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
- У кожній зоні діятимуть свої правила.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ