Відповідно до нових правил адаптивного карантину, до школи 1 вересня зможуть піти учні у тих регіонах, які відповідають визначеним критеріям. Навчальні заклади не відкриються тільки у регіонах червоної зони.

Умови навчання учнів у школах з 1 вересня назвала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень – можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти,

– заявила Мандзій.

За її словами, заборона відвідування шкіл діятиме лише в червоному рівні.

Важливо! Влада обіцяє вже до кінця липня вирішити, який формат навчання запровадять у школах з 1 вересня. Чиновники мають виробити чіткі правила і рекомендації для навчальних закладів.

Нагадаємо, у межах нових правил адаптивного карантину Україну поділять на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу.

Що відомо про поділ країни на зони

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України поділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

У кожній зоні діятимуть свої правила.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ