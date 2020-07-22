Влада вже до кінця липня повинна вирішити, який формат навчання вони запровадять у школах з 1 вересня. Чиновники мають виробити чіткі правила і рекомендації для навчальних закладів, залежно від ситуації з COVID-19 в Україні.

Так міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

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Він вважає, що Україна в реальності під назвою "коронавірус" буде жити ще дуже довго. Тому, за словами Степанова, ми маємо обрати для себе такі правила, які б вписувалися в повсякденне життя, зокрема, це стосується і дітей, яким потрібно вчитися та ходити до школи.

"Ми вже визначалися з тим, в якому форматі школярам складати ЗНО. Довго шукали доступні варіанти, прописували ці правила, думали про те, як здійснити це максимально безпечно", – пояснив Степанов.

Міністр охороги здоров’я наголосив, що зараз влада думає, як все врахувати і поєднати: щоб 1 вересня діти пішли в школу та кожен навчальний заклад змі забезпечити безпечний формат навчання.

Нещодавно з в.о. міністра освіти ми дискутували на цю тему. Думаю, що до кінця липня виробимо чіткі правила і рекомендації, залежно від розвитку ситуації,

– заявив Степанов.

Окрім того, міністр озорони здоров’я навів приклад Казахстану, де щодня по 1,5-2 тисячі хворих. Тому правила і рекомендації в Україні влада буде прописувати чітко: за яких показників ми переходимо на повністю дистанційне навчання, а за яких – на змішане: і стаціонарне, і дистанційне.

"З одного боку, ми щодня маємо по 150-200 хворих у Львівській області, і нуль випадків – у Херсонській. У кожному регіоні ситуація різна. Тому в одних регіонах діти в якийсь момент можуть перейти на дистанційне навчання на певний період, в інших – ні, і це відповідає нашій концепції адаптивного карантину", – підсумував Степанов.