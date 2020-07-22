Власти уже к концу июля должны решить, какой формат обучения они введут в школах с 1 сентября. Чиновники должны выработать четкие правила и рекомендации для учебных заведений, в зависимости от ситуации с COVID-19 в Украине.

Так министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

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Он считает, что Украина в реальности под названием "коронавирус" будет жить еще очень долго. Поэтому, по словам Степанова, мы должны выбрать для себя такие правила, которые бы вписывались в повседневную жизнь, в частности, это касается и детей, которым нужно учиться и ходить в школу.

"Мы уже определялись с тем, в каком формате школьникам сдавать ВНО. Долго искали доступные варианты, прописывали эти правила, думали о том, как осуществить это максимально безопасно", – пояснил Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что сейчас власть думает, как все учесть и совместить: чтобы 1 сентября дети пошли в школу и каждое учебное заведение смогло обеспечить безопасный формат обучения.

Недавно с и.о. министра образования мы дискутировали на эту тему. Думаю, что до конца июля выработаем четкие правила и рекомендации, в зависимости от развития ситуации,

– заявил Степанов.

Кроме того, министр здравоохранения привел пример Казахстана, где ежедневно по 1,5-2 тысячи больных. Поэтому правила и рекомендации в Украине власть будет прописывать четко: при каких показателях мы переходим на полностью дистанционное обучение, а при каких – на смешанное: и стационарное, и дистанционное.

"С одной стороны, у нас ежедневно по 150-200 больных во Львовской области, и ноль случаев – в Херсонской. В каждом регионе ситуация разная. Поэтому в одних регионах дети в какой-то момент могут перейти на дистанционное обучение на определенный период, в других – нет, и это соответствует нашей концепции адаптивного карантина", – подытожил Степанов.