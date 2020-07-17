По состоянию на 17 июля Министерство образования рассматривает три сценария начала нового учебного года – от обычной формы обучения до дистанционной.

Об этом рассказал исполнитель обязанностей министра образования Сергей Шкарлет во время встречи с руководителями учебных заведений, сообщает прес-служба Минобразования.

Учебный год для большинства школьников начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября. Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем Минздрав предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может осуществляться в смешанной форме,

– сообщил Сергей Шкарлет.

Также читайте: Как будет проходить обучение в школах в условиях пандемии

Минздрав наработал три сценария начала учебного года:

вариант первый – низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;

вариант второй – высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;

вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учреждениях образования с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Выбирать варианты будут региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию.