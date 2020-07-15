Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии
Минздрав совместно с Министерством образования продолжает разрабатывать правила обучения в школах в условиях карантина. Пока точно неизвестно, как будет проходить учебный процесс: дистанционно, или же в образовательных учреждениях. Впрочем, если ученики все же пойдут в школу, то должны чувствовать себя там в безопасности.
В частности, им, а также учителям, обязательно будут измерять температуру. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Будет обязательным измерения температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей,
– рассказал он.
По словам министра, при температуре тела в 37,2 градуса и выше ни работников, ни детей не будут допускать в учебные заведения.
Какие еще правила предусматривают в Минздраве:
- Также дети будут обязаны приходить в школы в масках, а в учебных заведениях должны обязательно быть антисептики.
- Родители, которые будут приводить детей в школы тоже должны быть в масках.
- Степанов выразил надежду, что все правила удастся разработать на следующей неделе и отправить на утверждение.
- По его словам, важно, чтобы все заранее знали, каким образом будут учиться дети.
- Он добавил, что заблаговременная разработка этих правил позволит владельцам учебных заведений подготовиться к учебному году с 1 сентября.