Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии

Минздрав совместно с Министерством образования продолжает разрабатывать правила обучения в школах в условиях карантина. Пока точно неизвестно, как будет проходить учебный процесс: дистанционно, или же в образовательных учреждениях. Впрочем, если ученики все же пойдут в школу, то должны чувствовать себя там в безопасности.

В частности, им, а также учителям, обязательно будут измерять температуру. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Будет обязательным измерения температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей,

– рассказал он.

По словам министра, при температуре тела в 37,2 градуса и выше ни работников, ни детей не будут допускать в учебные заведения.

Какие еще правила предусматривают в Минздраве: