Як відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії
МОЗ разом із Міністерством освіти продовжує розробляти правила щодо навчання у школах в умовах карантину. Поки точно невідомо, як проходитиме навчальний процес: дистанційно, а чи ж в освітніх закладах. Втім, якщо учні все ж підуть до школи, то мають почуватися там у безпеці.
Зокрема, їм, а також вчителям, обов’язково будуть вимірювати температуру. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Буде обов’язковим вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей,
– розповів він.
За словами міністра, за температури тіла у 37,2 градуса та вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів.
Які ще правила передбачають у МОЗ:
- Також діти будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики.
- Батьки, які приводитимуть дітей до шкіл теж мають бути в масках.
- Степанов висловив сподівання, що всі правила вдасться розробити наступного тижня та відправити на затвердження.
- За його словами, важливо, аби всі заздалегідь знали, в який спосіб будуть навчатися діти.
- Він додав, що завчасна розробка цих правил дасть змогу власникам навчальних закладів підготуватися до навчального року з 1 вересня.