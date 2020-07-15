Як відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії

МОЗ разом із Міністерством освіти продовжує розробляти правила щодо навчання у школах в умовах карантину. Поки точно невідомо, як проходитиме навчальний процес: дистанційно, а чи ж в освітніх закладах. Втім, якщо учні все ж підуть до школи, то мають почуватися там у безпеці.

Зокрема, їм, а також вчителям, обов’язково будуть вимірювати температуру. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Буде обов’язковим вимірювання температури для всіх працівників, які приходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей,

– розповів він.

За словами міністра, за температури тіла у 37,2 градуса та вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів.

Які ще правила передбачають у МОЗ: