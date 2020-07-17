Станом на 17 липня міністерство освіти розглядає три сценарії початку нового навчального року – від звичайної форми навчання до дистанційної.

Про це розповів виконуючи обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет під час зустрічі з керівниками закладів освіти, повідомляє пресслужба Міносвіти.

Навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня. Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі,

– повідомив Сергій Шкарлет.

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МОН напрацював три сценарії початку навчального року:

варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;

варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

Обирати варіанти будуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на поточну епідеміологічну ситуацію.