В Украине уменьшается количество дошкольников в садиках, воспитателей тоже не хватает

Из-за войны в Украине уменьшается количество детей, которые посещают в нашей стране садики. При этом треть учебных заведений имеет вакансии.

Согласно результатам мониторинга Госслужбы качества образования за последние три года количество заведений дошкольного образования сократилось на 1,5%. Причина – отсутствие укрытий в детсадах и соответственно уменьшение детей на очном обучении.

Смотрите также В Украине создадут альтернативу детским садам

В Украине уменьшается количество дошкольников в садиках

Сокращение количества детсадов повлекло и уменьшение количества питомцев. Дошкольников в этих общинах, посещающих сады, стало на 16% меньше. Многие семьи, в частности, выехали за границу со своими детьми или в другие регионы Украины.

В 2023 году количество детей, не охваченных дошкольным образованием, выросло почти до 22%. Больше всего их в таких областях как:

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская.

В детсадах не хватает в воспитателей

В детсадах Украины также есть немало вакансий: ищут воспитателей. О таких вакансиях заявили 30% опрошенных руководителей садиков.

Наиболее востребованы специалисты:

практические психологи;

инструкторы по физической культуре;

музыкальные управленцы.

В Госслужбе при этом отметили, что вакансии обусловлены тем, что 22% педагогов уволились из садиков, 22% – на простое, 12% – в отпуске без зарплаты.

Смотрите также Лисовой назвал приоритеты МОН в сфере дошкольного образования в Украине

В Украине начнут реформу дошкольного образования