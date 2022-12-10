"Это снижает качество образования": какие вызовы вынуждены преодолевать ученики во время дистанционного обучения
Источник:comments.ua
Многие украинские дети сейчас вынуждены учиться дистанционно. А это совсем нелегко на фоне войны.
Так, сказываются постоянные отключения света, перебои при подключении к интернету, отсутствие необходимых гаджетов. И это лишь несколько трудностей, с которыми ежечасно сталкиваются как педагоги, так и дети с родителями.
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Какие главные трудности онлайн-обучение
Педагоги отмечают: дистанционное обучение – болезненная тема, как для учителей, так и для родителей. К тому же считать онлайн-обучение адекватным заменителем очного получения образования невозможно.
Проректор по научно-педагогической работе Запорожского национального университета, профессор кафедры новейшей истории Украины Юрий Каганов отметил, что ситуация особенно драматична для начальной школы. Ведь именно там закладывают основы социализации ребенка. Сейчас во время войны, отмечают эксперты, уровень качества образования снизился.
- индивидуальные особенности школьника;
- материальное состояние семьи;
- территория проживания и т.д.
Учителя также добавляют, что самая распространенная проблема среди школьников — отсутствие дома компьютера или ноутбука. Большинство учеников подключаются к онлайн-занятию с телефона. А это очень усложняет взаимодействие между детьми и учителями.
К этому еще стоит добавить проблемы с интернетом и отсутствие учебников.
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Как учатся школьники в Украине
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине:
- около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,7 тысячи – онлайн.
В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:
- оффлайн – более 1 миллиона;
- смешано – почти 1,2 миллиона;
- онлайн – почти 1,8 миллиона.
Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.
Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ учатся в школах Украины.