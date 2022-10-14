Форму обучения меняют: как будут учиться дети в Киеве

Дети в Украине на этой неделе учатся онлайн. Все из-за массированного ракетного обстрела России.

Однако на следующей неделе в отдельных регионах Украины дети пойдут в школы и сады. Меняют форму обучения и в столице Украины.

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Как будут учиться дети в Киеве

Учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн, и офлайн формы обучения. Такое решение приняли по работе садиков, школ, училищ, колледжей и вузов. Кто раньше учился оффлайн, сможет учиться очно и на следующей неделе.

Если дети не хотят или не могут на следующей неделе идти в школу, могут учиться онлайн.

Учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанционке, – будут решать родители,

– информируют в КГГА.

Как будут учиться дети в Киевской области

Все учебные заведения Киевщины с 17 по 21 октября продолжат работать дистанционно.

Об изменениях в учебе власти будут информировать дополнительно.

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Как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

Со следующей недели форму обучения – онлайн, офлайн или смешанная – будут определять местные власти и директора школ, сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко. Окончательное решение примет областная военная администрация, учитывая ситуацию с безопасностью на территории региона.

В Сумской области дети идут на досрочные каникулы. Область подверглась массированным обстрелам со стороны России. Там повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.

Витренко при этом добавил, что решение о введении досрочных каникул в других областях Украины и продлении онлайн-обучения будут принимать местные власти.

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