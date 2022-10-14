Форму обучения меняют: как будут учиться дети в Киеве
Источник:КГГА
Дети в Украине на этой неделе учатся онлайн. Все из-за массированного ракетного обстрела России.
Однако на следующей неделе в отдельных регионах Украины дети пойдут в школы и сады. Меняют форму обучения и в столице Украины.
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Как будут учиться дети в Киеве
Учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн, и офлайн формы обучения. Такое решение приняли по работе садиков, школ, училищ, колледжей и вузов. Кто раньше учился оффлайн, сможет учиться очно и на следующей неделе.
Если дети не хотят или не могут на следующей неделе идти в школу, могут учиться онлайн.
Учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанционке, – будут решать родители,
– информируют в КГГА.
Как будут учиться дети в Киевской области
- Все учебные заведения Киевщины с 17 по 21 октября продолжат работать дистанционно.
- Об изменениях в учебе власти будут информировать дополнительно.
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Как будут учиться дети в Украине на следующей неделе
- Со следующей недели форму обучения – онлайн, офлайн или смешанная – будут определять местные власти и директора школ, сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко. Окончательное решение примет областная военная администрация, учитывая ситуацию с безопасностью на территории региона.
- В Сумской области дети идут на досрочные каникулы. Область подверглась массированным обстрелам со стороны России. Там повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.
- Витренко при этом добавил, что решение о введении досрочных каникул в других областях Украины и продлении онлайн-обучения будут принимать местные власти.
Какая сейчас ситуация с обучением в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций на этой неделе перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.