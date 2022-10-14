Однак наступного тижня в окремих регіонах України діти таки підуть до шкіл та садочків. Змінюють форму навчання і у столиці України.
Важливо У деяких областях – канікули: як вчитимуться діти в Україні наступного тижня
Як вчитимуться діти у Києві
Заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Таке рішення ухвалили щодо роботи садочків, шкіл, училищ, коледжів та вишів. Хто раніше вчився офлайн, зможе навчатися очно і наступного тижня.
Якщо діти не хочуть чи не можуть наступного тижня йти до школи, можуть вчитися онлайн.
Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці, – вирішуватимуть батьки,
– інформують у КМДА.
Як вчитимуться діти на Київщині
- Усі заклади освіти Київщини із 17 до 21 жовтня продовжать працювати дистанційно.
- Про зміни у навчанні влада інформуватиме додатково.
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Як вчитимуться діти в Україні наступного тижня
- З наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл, повідомив заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Остаточне рішення ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію на території регіону.
- На Сумщині діти йдуть на дострокові канікули. Область зазнала масованих обстрілів з боку Росії. Там пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.
- Вітренко при цьому додав, що рішення про запровадження дострокових канікул в інших областях України та продовження онлайн-навчання ухвалюватиме місцева влада.
Яка зараз ситуація із навчанням в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій цього тижня перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.