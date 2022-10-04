Дети учатся на родном языке: украинка открыла сад и образовательный хаб в Румынии

Украинцы, выехавшие из нашего государства в результате войны, не только сами освоились в чужих странах, но и помогают в этом другим. Одна из наших землячек открыла два образовательных центра в Румынии.

Елена Исрафилова вместе с тремя детьми эвакуировалась в Румынию в марте. При этом об учебе в этой стране узнавала заблаговременно.

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Украинка открыла образовательный хаб и садик в Румынии

Елена Исрафилова сад и образовательный хаб открыла в небольшом городе Сигишоара. В специальном помещении у детей есть возможность учиться дистанционно в украинских школах. Учителя хаба при этом помогают школьникам с домашним заданием. При этом общаются с учителями из Украины.



Украина Елена Исрафилова открыла в Румынии образовательный хаб и садик / фото Елены Исрафиловой

Хотя румынские школы готовы принять украинских детей, адаптированной программы для их обучения нет. Поэтому украинские дети должны в течение года учить только румынский язык, чтобы в следующем году пойти в местную школу. Таким образом, школьник теряет год образования. Родители на это не согласны.

В хабе учатся почти 40 учеников и работает 6 учителей-волонтеров. В общей сложности в город переехало примерно полсотни семей с детьми. Дети приходят в хаб в 8:30 и учатся до полудня. Если найдут спонсоров, которые обеспечат хаб обедами – смогут учиться до 18:00. Это даст родителям возможность работать.

Для детей дошкольного возраста обустроили детский садик в усадьбе за городом. Сейчас там учится 15 детей на украинском языке. Здесь также готовят блюда украинской кухни.

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