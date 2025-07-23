Сколько учеников учатся в украинских школах дистанционно

В Украине дистанционно получают образование около 450 тысяч учеников. Еще около 350 тысяч детей находятся за рубежом, однако продолжают обучение в школах нашего государства.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на заявление в телеэфире заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

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Сколько украинских учеников получает образование дистанционно?

Чиновница говорит, что в 2024-2025 учебном году МОН зафиксировало от 400 тысяч до 450 тысяч детей, которые учились дистанционно.

Дистанционное образование очень зависит от ситуации с безопасностью, и когда она ухудшается, понятно, что большее количество учебных заведений переходит на дистанционное образование. Но нижняя граница – это было в течение учебного года не менее 400 тысяч (учеников – ред.), которые находятся на территории, контролируемой правительством, и учатся дистанционно,

– указала Кузьмичева.

При этом уточнила, что еще около 350 тысяч школьников находятся за рубежом, но продолжают получать образование в украинских школах.

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