Сколько школьников в Украине учатся онлайн, и как оценивают такое образование родители

В нашем государстве 24% детей учатся дистанционно. Больше всего таких учеников в восточных и южных регионах.

Об этом свидетельствуют данные пилотного исследования благосостояния детей в Украине после двух лет полномасштабного вторжения “Индекс будущего”.

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Сколько учеников получает образование дистанционно

Главный аналитик исследования Владислав Шиманский отметил, что в условиях войны дистанционное обучение актуально для значительного количества детей.

Де-факто каждый пятый ученик в Украине в этом году учится дистанционно. При этом гораздо больше детей на Востоке и Юге учится онлайн, чем в других регионах.

24% детей в Украине учатся онлайн. Больше всего – в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях,

– уточнил Шиманский.

И отметил, что 55% родителей "очень хорошо или хорошо" оценивают условия для онлайн обучения. Зато родители детей с Востока (22%) чаще указывали на плохие условия получения образования.

В целом по всей стране ученики в целом хуже знают математику, чем украинский и английский языки.

Заметим, что онлайн-опрос проводили среди учащихся в возрасте 10 – 17 лет.