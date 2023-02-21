Годовщина полномасштабного вторжения России: как будут работать школы во Львове на этой неделе
Источник:ЛГС
В нескольких городах Украины ученики в течение следующих двух-трех дней будут учиться онлайн. Школы во Львове сами будут принимать решения по формату обучения.
Так, на онлайн-обучение могут переводить учеников в отдельных городах. Глава управления Львовского горсовета Андрей Закалюк рассказал, рекомендовало ли что-то Минобразования.
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Как будут работать школы во Львове на этой неделе
Закалюк отметил, что Минобразования не давало отдельных рекомендаций по обязательному формату обучения учеников в ближайшие дни.
Педагогический совет может сам решать этот вопрос, в зависимости от желания родителей,
– акцентировал руководитель управления образования ЛГС.
И добавил, что отдельные школы во Львове будут проводить обучение офлайн. Есть и такие, которые 23 – 24 февраля перейдут на онлайн-обучение.Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.
Как будут учиться ученики в других городах Украины
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске ученики будут учиться онлайн в течение 23 – 24 февраля, сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращение.
Бровары
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, которые в Броварах в связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России в течение 22 – 24 февраля школы переводят на онлайн-форму обучения.
Садики будут работать в обычном режиме.
Черкассы
Ученики в Черкассах в течение 23 – 24 февраля также будут учиться дистанционно. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.