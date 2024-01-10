В школах и садиках Одесщины снова меняют формат обучения

На днях в Одесской области из-за непогоды учебные заведения перевели на дистанционную форму обучения. Так учащиеся и студенты учатся в течение 9-10 января.

С 11 января в учебных заведениях области снова меняют формат обучения. Учащиеся и студенты возвращаются к обычному формату обучения.

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В учебных заведениях Одесщины изменяют формат обучения

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в учебных заведениях области с 11 января возобновляют очное и смешанное обучение.

Заведения будут работать в своем обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали в начале учебного года – очную или смешанную,

– сообщил Кипер.

Как сейчас учатся ученики в Украине

Большинство учеников в Украине уже вернулись на обучение после зимних каникул.

Второй семестр для них стартовал 8 января.

В каких школах возобновили обучение после зимних каникул, читайте по ссылке.

Заметим также, что премьер Денис Шмигаль отметил, что у надежных укрытий 88% школ. Ими обеспечены 93% учащихся и учителей.

Он также сообщил, что в школах Украины формируют Служба образовательной безопасности.

В учебных заведениях будут находиться обученные офицеры полиции уже весной этого года.