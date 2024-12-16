Больше не дядькаем и не теткаем: как назвать братьев и сестер своих родителей
Рисовали когда-нибудь семейное дерево? А задумывались как называть своих родственников – и речь идет не об именах.
Родственные связи всегда ценились в Украине, и с приближением новогодне-рождественских праздников есть возможность пригласить или пойти к кому-то из родственников в гости. 24 Канал предлагает вспомнить, как же называются родственники в украинских традициях.
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Не только дядя и тетя
Итак, начнем знакомиться с родственниками – братьями и сестрами своих родителей, которых привыкли называть просто дядя и тетя.
Однако, во многих регионах Украины бытуют названия, которые дают возможность четко идентифицировать родственников по маминой или по отцовской линии.
Исходим из основы, что Я – дочь или сын.
У меня есть родители – папа / отец или мама / неня у которых есть братья или сестры.
Назовем родственников по маминой линии – дядя и тетя по матери:
- Брат матери – вуйко или вуй. Так еще называют и дядю матери.
- Жена брата матери – вуйна.
- Сестра матери – тета / тетя.
- Муж сестры матери – тоже вуйко.
Родственники со стороны отца – дядя и тетя по отцу:
- Брат отца – стрый.
- Жена брата отца – стрыйна.
- Сестра отца – стрыйна.
- Муж сестры отца – стрыйовый.
Теперь все понятно – кто кому родственник и по ком!
Как называть своих родственников: смотрите видео
А еще у нас есть крестные родители. Их также считают членами семьи по нескольким причинам – они действительно могут быть братом / сестрой (родным или двоюродным) кого-то из родителей или близкими и давними друзьями родителей. Их всегда уважали, считали "духовными родителями-опекунами" и обязательно поздравляли на Рождество и приглашали на свадьбу.
А называют их не просто крестный или крестная, а так:
- крестную мать – нанашка,
- крестного отца – нанашко.
Вспомните о своих близких родственниках и попробуйте назвать по-новому!