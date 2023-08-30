В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для одной категории студентов
Источник:"Украинские новости"
В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование. В Раде говорят, что третье – четвертое высшее образование не могут быть основанием для отсрочки.
С соответствующим предложением выступил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. По мнению члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в условиях войны "совершенно справедливо ограничить одним высшим образованием".
Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли исключены из военного учета мужчины выезжать за границу
В Раде заявляют о злоупотреблениях
"Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – сказал народный депутат.
Вениславский утверждает, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.
Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы,
– отмечает Вениславский.
По словам нардепа, существуют злоупотребления, хотя он не исключает, что есть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными.
"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление", – рассказал нардеп.
Отсрочка для студентов: что известно
- Согласно законодательству, студенты украинских вузов, а также ученики колледжей имеют право получить отсрочку от мобилизации. Важно, чтобы они получали образование либо на дневной, либо на дуальной форме обучения.
- Отсрочка распространяется на получателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования и ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования.
- Важно отметить, что на студентов, получающих образование на заочной форме обучения, отсрочка от мобилизации не распространяется.