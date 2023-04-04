Федоров анонсировал онлайн-формат для образовательных документов: что изменится
Источник:Суспильное
Часть образовательной документации в Украине будет доступна онлайн в рамках программы электронного документооборота. Изменения претворяют в жизнь уже к началу нового учебного года.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Федоров анонсировал онлайн-формат для документов по образованию
Чиновник рассказал, что сейчас выстраивают фундаментальную информационную систему. В нем будет реестр школьников, учителей и всех школ.
По словам Федорова, электронный документооборот в сфере образования поможет избавиться от излишней бюрократии. К примеру, перейти из одной школы в другую будет легче, ведь все будет происходить электронно, по электронной заявке.
Переход на онлайн должен облегчить жизнь семьям в оккупации, которые раньше были вынуждены забирать бумажные документы из оккупированных школ.
Плюс документы будут у "Дии", как и нужно для других услуг. Я думаю, что до конца года большинство фундаментальных проектов связано с тем, что я сказал, будет решено,
– сообщил вице-премьер.
Важно Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования в Украине
Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования
- Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования в Украине. Ключевые векторы работы следующие:
новый подход к управлению системой образования и тотальная борьба с бюрократией;
цифровизация образования;
разработка и внедрение стратегии развития инноваций Украины будущего;
запуск образовательного, инновационного милтек-кластера.