В Дие появились первые документы об образовании

В Дие стартовала бета образовательных документов. Первые документы уже "подтягивает" в приложении.

Об этом сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. Ранее он анонсировал такое появление.

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В Дие уже появились документы об образовании

Теперь украинцы смогут "держать" образовательные документы в своем смартфоне.

Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру,

– отметил и пошутил чиновник.

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Федоров анонсировал документы об образовании в Дие: предыстория