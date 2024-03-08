В Дие появились первые документы об образовании

8 марта 2024, 16:23
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Михаил Федоров

В Дие стартовала бета образовательных документов. Первые документы уже "подтягивает" в приложении.

Об этом сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. Ранее он анонсировал такое появление.

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В Дие уже появились документы об образовании

Теперь украинцы смогут "держать" образовательные документы в своем смартфоне.

Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру,
– отметил и пошутил чиновник.

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Федоров анонсировал документы об образовании в Дие: предыстория

  • Ранее вице-премьер Михаил Федоров анонсировал образовательные документы в Дие.
  • При этом предложил землякам принять участие в тестировании.
  • Чиновник отмечал, что больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте.
  • При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами.
  • Глава Минцифры отмечал: даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дие.
  • Бета-тестирование, к слову, могут пройти граждане Украины, которым исполнилось 14 лет и которые имеют идентификационный код.
Автор: Марія Волошин