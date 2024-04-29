Что делать, если диплом или аттестат не отображается в Дии

В Минобразования Украины рассказали, что делать, если приложение Дия не отображает ваши документы об образовании. В частности, говорится о дипломе или аттестате.

МОН вместе с Минцифры рассмотрели причины, почему так может происходить. И рассказали, как действовать в таких ситуациях.

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Что делать, если Дия не отображает диплом или аттестат

Документ есть в реестре ЕГЭБО, но не в Дие.

Это может произойти из-за расхождений в номере РНОКПП между Дией и документом об образовании.

В таком случае надо обратиться за обновлением данных в учебное заведение, выдавшее документ.

В Дии отражена неполная или некорректная информация.

Наличие документа можно проверить в реестре по этой ссылке

В таком случае нужно обратиться в заведение образования для исправления.

Ошибка в дате рождения.

Чтобы ее исправить, вы можете: обратиться в заведение образования со сканами документов или написать на почту ГП "Инфоресурс" (info@inforesurs.gov.ua) с наложением КЭП.

Заведение образования прекратило деятельность.

У таких заведений всегда есть правопреемник, к которому и стоит обращаться для решения соответствующей проблемы.

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Какие документы не отображаются в Дии

Также не стоит забывать, что в Дии не отображаются:

документы о научных степенях и званиях;

информация о выпускниках военных учебных заведений;

дипломы о переподготовке до 1 января 2016 года;

документы до 2000 года, выданные полиграфическим способом.

Ранее мы информировали об изменениях, которые произойдут в сфере высшего образования. За сколько лет теперь можно будет получить степень бакалавра, читайте по ссылке.