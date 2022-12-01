Украинские учителя получат прибавку к зарплате: кому повезет

Часть украинских учителей получит прибавку к зарплате. В частности, педагоги начальных классов.

Но не все. Только прошедшие сертификацию.

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Какую прибавку к зарплате получат учителя

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время брифинга сообщил, что сертификацию успешно прошли более 1 100 учителей начальных классов.

По его словам, в 2022 году на сертификацию зарегистрировались около 2 000 педагогов начальных классов. В третьем этапе онлайн приняли участие более 1300 учителей. Максимальное количество баллов (160) получили 52 из них.

Соответствующие сертификаты педагоги получили в своих электронных кабинетах. Сертификаты действительны в течение 3 лет. Педагоги, успешно прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате,

– сообщил Гурак.

По его словам, успешное прохождение сертификации педагогам отнесут также как прохождение очередной / внеочередной аттестации. При этом он дает право на присвоение соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.

Результаты сертификации учителей начальных классов доступны в личных кабинетах.

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