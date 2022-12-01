Украинские учителя получат прибавку к зарплате: кому повезет
Источник:НУШ
Часть украинских учителей получит прибавку к зарплате. В частности, педагоги начальных классов.
Но не все. Только прошедшие сертификацию.
Читайте "Не можем сорвать кампанию": Шкарлетт рассказал об альтернативе поступления в вузы в 2023 году
Какую прибавку к зарплате получат учителя
Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время брифинга сообщил, что сертификацию успешно прошли более 1 100 учителей начальных классов.
По его словам, в 2022 году на сертификацию зарегистрировались около 2 000 педагогов начальных классов. В третьем этапе онлайн приняли участие более 1300 учителей. Максимальное количество баллов (160) получили 52 из них.
Соответствующие сертификаты педагоги получили в своих электронных кабинетах. Сертификаты действительны в течение 3 лет. Педагоги, успешно прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате,
– сообщил Гурак.
По его словам, успешное прохождение сертификации педагогам отнесут также как прохождение очередной / внеочередной аттестации. При этом он дает право на присвоение соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
Результаты сертификации учителей начальных классов доступны в личных кабинетах.
К теме В МОН рассказали, какая судьба ждет учителей-коллаборантов из Херсона
Что будет с учителями-коллаборантами
- Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, какая судьба ждет учителей-коллаборантов, добровольно согласившихся сотрудничать с оккупантами.
- Так, Шкарлетт сообщил, что МОН не определяет судьбу коллаборантов – это делают правоохранители.
- Но отметил, что отношение к коллаборантам в Украине очень негативное. Каждый будет отвечать в соответствии с украинским законодательством за то, что сотрудничал с врагом.